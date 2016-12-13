Капремонт на Дону подорожает

13.12.16, Новости

Капремонт в Ростове.Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил новый размер минимального взноса на капремонт

Для собственника квартиры в многоквартирном доме он составит 7 рублей 17 копеек за один квадратный метр. Как разъяснило управление информационной политики донского правительства, указанный размер взноса применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2016 года.

Напомним, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт года у собственников помещений в МКД Ростовской области, включенных в региональную программу, возникла в 2014. Минимальный размер взноса и в 2014 и 2015 году был равен 6 рублям 20 копейкам с квадратного метра, в 2016-м — 6 рублям 40 копейкам.

Прекрасное далеко капремонта.

В текущем году за счет средств собственников а донском регионе отремонтировали 759 многоквартирных домов. Бюджетная поддержка составила 380 млн рублей. Из них 95 млн рублей направлено на усиление несущих конструкций и грунтов оснований фундаментов пяти домов в Ростове-на-Дону и 285 млн рублей — на капремонт крыш и фасадов 50 МКД в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Правда, качество этой «услуги», оказываемой населению в добровольно-принудительном порядке на его же деньги, по-прежнему отстает от радужной статистики чиновничьих отчетов. Не случайно жильцы домов, где капремонт вроде уже состоялся, нередко задают себе вопрос на манер известного горьковского героя: «А был ли ремонт — может, ремонта-то и не было?»

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Комментарии: 2

  1. ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА пишет:
    29/12/2016 в 13:01

    С собственников МКД, включённых в программу по капремонту в 2014 г,
    коснётся постановление губернатора РО? как-то не очень чётко сказа
    но о правоотношениях, дом сдан в 1968 г., в программу по капремонту
    включён в 2014 г. НА собственников МКД увеличение поборов по капре
    монту распространяются?

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    • Ростов-Дом пишет:
      29/12/2016 в 18:07

      Все многоквартирные дома Ростовской области участвуют в региональной программе капремонта с 2014 года. И последнее постановление губернатора относительно размера взноса на капитальный ремонт касается всех собственников жилья в МКД. В текущем году поборы были немного “занижены” по сравнению с 2015-м (копеек на 20), теперь их повысят – такая арифметика.

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