Капремонт на Дону подорожает

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил новый размер минимального взноса на капремонт

Для собственника квартиры в многоквартирном доме он составит 7 рублей 17 копеек за один квадратный метр. Как разъяснило управление информационной политики донского правительства, указанный размер взноса применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2016 года.

Напомним, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт года у собственников помещений в МКД Ростовской области, включенных в региональную программу, возникла в 2014. Минимальный размер взноса и в 2014 и 2015 году был равен 6 рублям 20 копейкам с квадратного метра, в 2016-м — 6 рублям 40 копейкам.

В текущем году за счет средств собственников а донском регионе отремонтировали 759 многоквартирных домов. Бюджетная поддержка составила 380 млн рублей. Из них 95 млн рублей направлено на усиление несущих конструкций и грунтов оснований фундаментов пяти домов в Ростове-на-Дону и 285 млн рублей — на капремонт крыш и фасадов 50 МКД в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Правда, качество этой «услуги», оказываемой населению в добровольно-принудительном порядке на его же деньги, по-прежнему отстает от радужной статистики чиновничьих отчетов. Не случайно жильцы домов, где капремонт вроде уже состоялся, нередко задают себе вопрос на манер известного горьковского героя: «А был ли ремонт — может, ремонта-то и не было?»

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