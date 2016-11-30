Многодетная мать из Таганрога отстояла свои права в суде

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда удовлетворила жалобу Юлии Гасановой и признала за ней и ее детьми право на получение микроавтобуса, приобретенного за счет бюджетных средств.
Теперь у многодетной семьи появилась перспектива совместных поездок и загородного отдыха на каникулах. Юлия выражает огромную благодарность и искреннее уважение Ростовскому областному суду за справедливое и объективное решение и защиту нарушенных прав ее несовершеннолетних детей.
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Поздравляю Юлию с победой! А также с чувствами, доселе мне неведомыми: благодарностью и искренним уважением к Ростовскому областному суду!
Спасибо большое, Александр! Победа действительно самая настоящая! Победа Детей над чиновническим невежеством, над попыткой затереть по кабинетам их “детское” право на минимальное обеспечение необходимым, тем, что дает Государство.
Огромное также спасибо всем, кто помог мне защитить и отстаивать права детей, пока еще не способных доказывать и претендовать. Отдельное спасибо Ростов-Дому за честные и пронзительные публикации о моей проблеме! И, конечно, Фемиде, все той же справедливой и беспристрастной, в который раз напомнившей нам о равенстве смертных перед буквой закона.
Воистину! Жалко только, что в коридоры наших судов Фемида заглядывает далеко не всегда.