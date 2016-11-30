Многодетная мать из Таганрога отстояла свои права в суде

30.11.16, Новости

Юля и МуратАпелляционная инстанция Ростовского областного суда удовлетворила жалобу Юлии Гасановой и признала за ней и ее детьми право на получение микроавтобуса, приобретенного за счет бюджетных средств.

Теперь у многодетной семьи появилась перспектива совместных поездок и загородного отдыха на каникулах. Юлия выражает огромную благодарность и искреннее уважение Ростовскому областному суду за справедливое и объективное решение и защиту нарушенных прав ее несовершеннолетних детей.

Дети - цветы жизни.

РЕКОМЕНДУЕМ:



3Комментировать

Комментарии: 3

  1. Александр Чакински пишет:
    01/12/2016 в 10:30

    Поздравляю Юлию с победой! А также с чувствами, доселе мне неведомыми: благодарностью и искренним уважением к Ростовскому областному суду!

    Ответить
  2. Гасанова Юлия пишет:
    20/12/2016 в 9:35

    Спасибо большое, Александр! Победа действительно самая настоящая! Победа Детей над чиновническим невежеством, над попыткой затереть по кабинетам их “детское” право на минимальное обеспечение необходимым, тем, что дает Государство.

    Огромное также спасибо всем, кто помог мне защитить и отстаивать права детей, пока еще не способных доказывать и претендовать. Отдельное спасибо Ростов-Дому за честные и пронзительные публикации о моей проблеме! И, конечно, Фемиде, все той же справедливой и беспристрастной, в который раз напомнившей нам о равенстве смертных перед буквой закона.

    Ответить
  3. Александр Чакински пишет:
    21/12/2016 в 10:54

    Воистину! Жалко только, что в коридоры наших судов Фемида заглядывает далеко не всегда.

    Ответить

Оставьте комментарий



© 2009–2016 Ростов-Дом. Архитектура, строительство, ремонт, ЖКХ.
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство Эл № ФС77-44159 от 09.03.2011. Перепечатка возможна только с согласия редакции.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru