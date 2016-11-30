Многодетная мать из Таганрога отстояла свои права в суде

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда удовлетворила жалобу Юлии Гасановой и признала за ней и ее детьми право на получение микроавтобуса, приобретенного за счет бюджетных средств.

Теперь у многодетной семьи появилась перспектива совместных поездок и загородного отдыха на каникулах. Юлия выражает огромную благодарность и искреннее уважение Ростовскому областному суду за справедливое и объективное решение и защиту нарушенных прав ее несовершеннолетних детей.

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