Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее

04.12.24, Новости

Форум профессийПриглашаем всех желающих принять участие во Всероссийском форуме профессий #СделайШагвБудущее!

На мероприятии ты не только получишь уникальные инсайты от экспертов, но и узнаешь о новых профессиях, откроешь для себя альтернативные пути развития и самореализации, а также поймешь, как оставаться конкурентноспособным в любой сфере деятельности!

Трансляция форума пройдет 19 декабря 2024 года с 16:30 до 19:00 по московскому времени.

19 декабря участников ожидает:

  • выступление представителей крупнейших компаний страны — таких, как Газпромбанк; X5 Group; Ашан;
  • закрытый телеграм-чат с комьюнити единомышленников;
  • розыгрыш подарков и мерча от компаний-участников;
  • бесплатный тест на профориентацию и выявление своих профессиональных склонностей;
  • раздел «Спроси профориентолога», где эксперты дают бесплатные советы по вопросам профессии и карьеры.

Кому будет особенно полезно:

  • школьникам, выбирающим профессию мечты;
  • абитуриентам, желающим освоить актуальную профессию, востребованную на рынке труда;
  • студентам, стремящимся построить карьеру с нуля;
  • выпускникам учебных заведений, нацеленным на трудоустройство в ведущих компаниях страны.

Зови друзей и делись новостью — будем рады видеть вас вместе. Не забудь поучаствовать в конкурсе, чтобы забрать уникальные подарки от компаний!

Участие бесплатное, по предварительной регистрации: https://wowprofi.ru/events/sdelaishagvbudushee


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