Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее

Приглашаем всех желающих принять участие во Всероссийском форуме профессий #СделайШагвБудущее!
На мероприятии ты не только получишь уникальные инсайты от экспертов, но и узнаешь о новых профессиях, откроешь для себя альтернативные пути развития и самореализации, а также поймешь, как оставаться конкурентноспособным в любой сфере деятельности!
Трансляция форума пройдет 19 декабря 2024 года с 16:30 до 19:00 по московскому времени.
19 декабря участников ожидает:
- выступление представителей крупнейших компаний страны — таких, как Газпромбанк; X5 Group; Ашан;
- закрытый телеграм-чат с комьюнити единомышленников;
- розыгрыш подарков и мерча от компаний-участников;
- бесплатный тест на профориентацию и выявление своих профессиональных склонностей;
- раздел «Спроси профориентолога», где эксперты дают бесплатные советы по вопросам профессии и карьеры.
Кому будет особенно полезно:
- школьникам, выбирающим профессию мечты;
- абитуриентам, желающим освоить актуальную профессию, востребованную на рынке труда;
- студентам, стремящимся построить карьеру с нуля;
- выпускникам учебных заведений, нацеленным на трудоустройство в ведущих компаниях страны.
Зови друзей и делись новостью — будем рады видеть вас вместе. Не забудь поучаствовать в конкурсе, чтобы забрать уникальные подарки от компаний!
Участие бесплатное, по предварительной регистрации: https://wowprofi.ru/events/sdelaishagvbudushee