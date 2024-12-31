Водоканал подводит итоги года

За два года Ростовводоканал инвестировал в коммунальную инфраструктуру города 4,6 млрд рублей.

На модернизацию и обновление водопроводно-канализационного хозяйства донской столицы Ростовводоканал направил 4,6 млрд рублей. Таков объём финансирования инвестиционной программы предприятия за 2023 и 2024 годы.

При этом большая часть средств, около 3 млрд рублей, потрачена на реконструкцию сетей и объектов водоотведения, в том числе — на строительство канализационного дюкера через Дон. Строительство объекта завершено, успешно проведены пусконаладочные работы. Новый трубопровод выполнит функцию дублёра для основного коллектора №53, который транспортирует сточные воды из Советского и Железнодорожного районов. Дюкер позволит создать резервную схему водоотведения города, даст возможность производить ремонт и профилактику без ограничения услуг для жителей.

Всего за последние два года благодаря реализации инвестиционной программы к водопроводу и канализации подключены более 250 новых объектов капитального строительства: жилые дома и комплексы, а также социально значимые объекты.

Так подрядчики выполнили условия, необходимые для подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения физкультурно-спортивного комплекса в Левенцовке; физкультурно-оздоровительного, спортивно-зрелищного комплекса в Северном микрорайоне; общеобразовательной организации в микрорайоне ЮФУ; детских садов на улице Бориса Слюсаря и улице Печерского, а также многих других.

В рамках Инвестпрограммы за 2023 год реконструировано более 13 километров водопроводных сетей в донской столице. Один из самых крупных участков трубопровода протяжённостью 1018 метров переложен на улице Донподход. Проведены работы по реконструкции 980 метров водопровода от проспекта М. Нагибина до переулка Измаильского; заменено 600 метров водопроводной линии от улицы Таганрогской до Медицинской.

Ростовводоканал продолжает обновление сетей водоснабжения и водоотведения. За 2024 год построено и реконструировано около 10,4 км трубопроводов. Наиболее протяжённые участки водопроводных линий переложены по улице Урожайной, Иловайской, Закруткина, Руставели, Каменобродской.

Успешное выполнение проектов инвестиционной программы Ростовского Водоканала позволило улучшить качество услуг для населения, обеспечить водоснабжение и водоотведение новых многоквартирных домов, объектов образования, здравоохранения и спорта.

По материалам пресс-службы Ростовводоканала.



