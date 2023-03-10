Идеи о том, что современная толерантность нуждается в пересмотре и должна стать безопасной, международный общественный деятель Вячеслав Моше Кантор излагал ещё несколько лет назад — до того, как миграционный кризис в Европе вывел тему на острие обсуждений и дискуссий.

Свои исследования и взгляды эксперт изложил в книге «Манифест о безопасной толерантности», которая вышла 2011 году. Проблема не потеряла актуальности за десять с лишним лет. Напротив, идеи Вячеслава Моше Кантора с каждым годом становятся всё более очевидными и насущными.

Под защитой закона

Толерантность как базовая ценность нуждается в защите и сохранении, считает Вячеслав Моше Кантор, и нужда эта продиктована прежде всего перспективой — дальнейшего сосуществования и сотрудничества разных наций, культур и государств. Для непосредственно же защиты толерантности нужен закон. В 2012 году Вячеслав Моше Кантор сам инициировал в экспертной среде разработку «болванки» такого закона, чтобы устранить правовой вакуум, существующий в этом вопросе. А то, что вакуум есть, подтверждается самим фактом того, что конкретного, одобренного всеми и закреплённого юридически термина понятия «толерантности» до сих пор не существует. Равно как и принципы её до сих пор не нашли отражения в законе, который имел бы приоритет и реальную юридическую силу в случае разногласий.

Но вот что именно должно найти отражение в законе? Вячеслав Моше Кантор предлагает для современного общества новую концепцию толерантности — толерантность безопасную — и в своём объяснении концепции сравнивает её с коридором безопасности, используемым в пилотировании. Аэроплан при движении находится в воздухе на определенной высоте, и резкое изменение этой высоты, падение до слишком низкого или поднятие до слишком высокого уровня – это риск реальной катастрофы. Вячеслав Моше Кантор считает, что и для толерантности нужны такие же невидимые границы, которые будут ограждать от катастрофы.

Ещё до начала миграционного кризиса в Европе Вячеслав Моше Кантор уже говорил об опасности неограниченной толерантности. Прежде всего эксперт отмечал то, как беспокойство и недовольство людей из-за общего ухудшения уровня жизни и длительного экономического кризиса привели общество к всплеску популярности радикальных движений в политической среде. Дошло даже до того, что члены этих партий начали получать места депутатов парламента и представителей исполнительной власти. Одну из причин, приведших к подобному развитию событий, Вячеслав Моше Кантор увидел как раз в той самой неограниченной толерантности: а именно ситуацию, когда любое возражение или нежелание что-либо терпеть стало равняться неполиткорректности. И даже несмотря на то, как радикализм и экстремизм набирали обороты и получали всё больше сторонников, официальные власти Европы по привычке старались быть максимально терпимыми и толерантными к ним.

Границы пройдены

Подход «толерантность без границ» себя полностью исчерпал, и это очевидно по самому состоянию Европы в последние годы. Сами европейские политики не раз признавали, что континент и отдельные страны полностью провалили разрешение кризиса, возникшего на фоне миграционных процессов, а также высказывались за полный отказ от политики мультикультурализма.

Вячеслав Моше Кантор не сторонник отказа окончательного — хотя бы потому, что толерантность и терпимость заложены в самом фундаменте европейской цивилизации, — однако продолжает настаивать на том, что для толерантности должны быть определены пределы и границы. Сделать это могут соображения безопасности – как национальной, так и общественной, и даже безопасности каждого отдельного гражданина. Только из этих соображений уже становится очевидно, насколько недопустима толерантность в отношении проявлений ненависти и нетерпимости.

Вячеслав Моше Кантор отвергает попытки «объяснить» ненависть или нетерпимость якобы некой религиозной составляющей или определённой культурой. По мнению Вячеслава Моше Кантора, в основе ненависти нет ничего, кроме непосредственно ненависти, и она может разве что носить различные маски – будь они маской религии, национальных особенностей, культуры. Никаких реальных ценностей этих норм нетерпимость не знает и не разделяет, убеждён эксперт, и в борьбе с ней людям давно следует объединить усилия, как с врагом, который угрожает всем и каждому.

Силовые методы в этой борьбе успеха на долгосрочной основе обеспечить не способны, убеждён Вячеслав Моше Кантор. Нужны законы, которые защищали бы права и свободы граждан, однако при этом защищали бы их от того, чтобы теми же правами и свободами могли прикрывать свою деятельность распространители и разжигатели ненависти.

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