Производство складского оборудования для хранения и перевозки грузов

Успешная работа складского хозяйства зависит от правильной планировки и оптимизации процессов, чтобы снизить трудозатраты и время обслуживания грузов.

Поможет в этом грамотно подобранное складское оборудование, ассортимент которого постоянно расширяется. Чтобы выбрать правильно и добиться максимальной результативности работы склада, необходимо учесть ряд факторов. Кроме этого, покупатель должен разбираться в подобной технике и ее видах. Например, тележка на 4 колесах может быть с прицепом или без него, специальной, грузовой и т. д.

Ассортимент Rusklad

Компания «Русклад» (сайт: https://rusklad.ru/catalog/telezhki) предлагает богатый выбор подобных тележек собственного производства. Отличаются они не только привлекательным внешним видом, но еще прочностью и долговечностью. В каталоге производителя представлены следующие модели:

большегрузные с прицепом;

грузовые;

двухколесные;

специализированные;

для комиссионирования;

поворотные.

Каждый из перечисленных видов техники позволяет выполнять определенные работы, поэтому следует заранее поинтересоваться, подойдет ли выбранная вами тележка для решения поставленных задач. Например, если вы нуждаетесь в транспортировке, погрузке или разгрузке бочек, необходимо выбрать специальную модель, предназначенную непосредственно для таких целей.

«Русклад» предлагает любой вид тележек, включая изделия для перевозки тары с водой. Особенно следует выделить большой выбор грузовых тележек, предназначенных для выполнения различных складских работ.

Управление

Указанные в каталожном списке модельные ряды тележек управляются вручную, без лишних усилий. Они отличаются маневренностью и мобильностью. Благодаря таким качествам оператор сможет разместить грузы даже в труднодоступных местах с ограниченным местом для работы.

Некоторые модели имеют поворотную ось, позволяющую складывать или разгружать платформы в разных направлениях, без передвижения самой тележки. А с помощью особых телег персонал склада сможет легко и быстро комплектовать заказы любых объемов. Если вы желаете, чтобы подобное оборудование не занимало много места на складе после завершения погрузочно-разгрузочных работ, лучше выбрать складные конструкции, управляемые вручную.

Как заказать

Прежде чем оформлять онлайн-заказ, необходимо определиться с выбором модели и количеством изделий. Все эти параметры указываются в форме заказа, после чего отправляются на рассмотрение менеджеров компании. Следующим этапом является комплектация и отгрузка заказанных тележек по адресу, указанному клиентом.

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