Что выгоднее: купить квартиру или снимать?

Платить «чужому дяде» или банку? Многие не хотят обрекать себя на двадцать лет платежей за собственную квартиру и предпочитают снимать. И у того, и у другого варианта есть как сторонники, так и противники.

Сейчас стоимость квадратных метров существенно выросла, а значит, и платеж по ипотеке стал выше. Сейчас, чтобы купить проверенную трехкомнатную квартиру в Ростовской области, нужно отдать не менее 4-5 миллионов рублей, а это в среднем 25 тысяч в месяц. Однако аренда такой квартиры будет стоить немногим дешевле. Разберемся в плюсах и минусах.

Преимущества аренды

1. Свобода передвижений

Можно в любой момент снять новую квартиру в другом районе (городе, государстве).

2. Легко подстроиться под обстоятельства

Если доход упал, можно снять квартиру подешевле, вырос — подороже.

3. Не нужно думать о ремонте

Подтекает кран, сломалась машинка, вас затопили – всё это в зоне ответственности владельца квартиры.

Минусы аренды

1. Невозможно планировать на долгий срок

Если хозяин решит продать квартиру, вам придется срочно искать новое жилье.

2. Финансовая неопределенность

Собственник может в любой момент поднять арендную плату.

3. Нет свободы самовыражения

Нельзя поклеить обои, которые нравятся, нельзя завести питомца без согласования с владельцем. Кстати, если в вашем маленьком ребенке проснется художник, который меняет цвет и узор обоев, придется объясняться с арендодателем, а это неприятно, согласны?

Преимущества своей квартиры

1. Стабильность

Можно смело планировать жизнь на долгий срок, только вы решаете, продавать квартиру или нет. Компания «Этажи» поможет купить проверенную квартиру в Ростовской области, для этого нужно зайти на сайт компании для просмотра актуальных предложений.

2. Финансовая определенность

Арендодатель может поднять плату, ипотечные платежи — не меняются. Если, конечно, вы не планируете переплачивать, чтобы снизить размер платежа. В общем, уменьшиться платеж может, вырасти — нет.

3. Свобода жизни и творчества

И у вас, и у ваших детей. И питомца можно завести. Всё, что вам хочется и нравится.

Сложности, связанные с покупкой

1. Переехать в новый район не так просто.

Понадобится больше времени и документов

2. В случае покупки в ипотеку вы переплачиваете за квартиру на размер процентов

3. Ремонт — ваша зона ответственности

Придется чинить кран и стиралку, а еще требовать компенсацию у соседей, если они вас затопили.

Самый главный мотиватор к покупке квартиры — это ощущение стабильности. Арендованная квартира требует вложений, но никогда не станет вашей. К окончанию трудоспособного возраста может оказаться, что вам просто негде жить, а снимать комфортную квартиру не по карману. Риэлторы «Этажей» помогут вам купить квартиру выгодно, предупредят о подводных камнях и подберут самый подходящий вариант.

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