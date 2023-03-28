Что выгоднее: купить квартиру или снимать?

Платить «чужому дяде» или банку? Многие не хотят обрекать себя на двадцать лет платежей за собственную квартиру и предпочитают снимать. И у того, и у другого варианта есть как сторонники, так и противники.
Сейчас стоимость квадратных метров существенно выросла, а значит, и платеж по ипотеке стал выше. Сейчас, чтобы купить проверенную трехкомнатную квартиру в Ростовской области, нужно отдать не менее 4-5 миллионов рублей, а это в среднем 25 тысяч в месяц. Однако аренда такой квартиры будет стоить немногим дешевле. Разберемся в плюсах и минусах.
Преимущества аренды
1. Свобода передвижений
Можно в любой момент снять новую квартиру в другом районе (городе, государстве).
2. Легко подстроиться под обстоятельства
Если доход упал, можно снять квартиру подешевле, вырос — подороже.
3. Не нужно думать о ремонте
Подтекает кран, сломалась машинка, вас затопили – всё это в зоне ответственности владельца квартиры.
Минусы аренды
1. Невозможно планировать на долгий срок
Если хозяин решит продать квартиру, вам придется срочно искать новое жилье.
2. Финансовая неопределенность
Собственник может в любой момент поднять арендную плату.
3. Нет свободы самовыражения
Нельзя поклеить обои, которые нравятся, нельзя завести питомца без согласования с владельцем. Кстати, если в вашем маленьком ребенке проснется художник, который меняет цвет и узор обоев, придется объясняться с арендодателем, а это неприятно, согласны?
Преимущества своей квартиры
1. Стабильность
Можно смело планировать жизнь на долгий срок, только вы решаете, продавать квартиру или нет. Компания «Этажи» поможет купить проверенную квартиру в Ростовской области, для этого нужно зайти на сайт компании для просмотра актуальных предложений.
2. Финансовая определенность
Арендодатель может поднять плату, ипотечные платежи — не меняются. Если, конечно, вы не планируете переплачивать, чтобы снизить размер платежа. В общем, уменьшиться платеж может, вырасти — нет.
3. Свобода жизни и творчества
И у вас, и у ваших детей. И питомца можно завести. Всё, что вам хочется и нравится.
Сложности, связанные с покупкой
1. Переехать в новый район не так просто.
Понадобится больше времени и документов
2. В случае покупки в ипотеку вы переплачиваете за квартиру на размер процентов
3. Ремонт — ваша зона ответственности
Придется чинить кран и стиралку, а еще требовать компенсацию у соседей, если они вас затопили.
Самый главный мотиватор к покупке квартиры — это ощущение стабильности. Арендованная квартира требует вложений, но никогда не станет вашей. К окончанию трудоспособного возраста может оказаться, что вам просто негде жить, а снимать комфортную квартиру не по карману. Риэлторы «Этажей» помогут вам купить квартиру выгодно, предупредят о подводных камнях и подберут самый подходящий вариант.
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