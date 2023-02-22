Угловые диваны: предложения рынка

Рынок диванов сегодня обширный даже в разрезе отечественных предложений. Крупные фабрики стремятся учесть как можно больше потребительских предпочтений.

Одним из направлений, где легко подобрать что-то под любые запросы, являются угловые конструкции. Таковые востребованы в следующих ситуациях: необходимо грамотно обустроить площадь между двумя ближайшими стенками;

требуется на небольшом пространстве получить достаточное количество посадочных мест.

В интересующем формате угловые диваны в Ростове можно приобрести, например, в интернет-магазине фабрики Пуше. Здесь в дополнение к обширному каталогу идут лояльные условия сотрудничества.

Особенности угловых диванов

Стоит отметить, что такая мебель выпускается не только для гостиных, но и для многих других помещений. Есть решения для кухонь, прихожих, детских, спален, офисов, кабинетов. В специальном практичном исполнении продукция приготовлена для дач, кафе.

Если говорить о ключевых особенностях конструкций, то они могут быть с левым, правым углом, универсальные. В последнем случае речь идет о возможности перестановки боковых элементов на собственное усмотрение, за счет чего формируется та или иная конфигурация. Дополнительно может быть предусмотрена возможность раскладывания дивана в просторное спальное место. Самая настоящая кровать получается путем использования таких механизмов трансформации, как книжка, еврокнижка, пантограф, пума, дельфин, аккордеон, отелло, тик-так и других. В результате простых манипуляций может быть получено односпальное, полутораспальное или двуспальное место. Для такой продукции может быть предусмотрен ортопедический или анатомический матрас для максимального комфорта сна, для пользы здоровью. В собранном виде мебель может быть рассчитана на 2–4 посадочных места. Также для расширения функционала часто идут бельевые ящики: как выкатные, так и те, к которым можно подобраться путем подъема сиденья.

Эстетические особенности изделий весьма разнообразны. Начать следует с того, что сам угол у диванов выглядит совершенно по-разному, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного помещения. Интересные вариации можно получать в рамках модульных конструкций. Далее важно отметить соответствие данной мебели всем популярным стилистическим ключам: классика, ар-деко, модерн, современность, барокко, прованс, винтаж, лофт, минимализм, япония, скандинавия, восток, хай-тек и многим другим. Преимущественно изделия выпускаются в однотонном варианте, но также есть и многоцветные решения. В качестве обивки задействованы микрофибра, микровельвет, микровелюр, жаккард, рогожка, шенилл, флок, велюр, экокожа, искусственная шерсть.

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