Marina Shores — элегантный жилой комплекс в фешенебельном районе Дубая

MARINA SHORES от Emaar Properties — строящаяся жилая высотка в культовом сообществе Дубай Марина.





В новом проекте Emaar будет 53 этажа. Красивая пристань для яхт перед окнами обеспечит прекрасный вид из этих комфортабельных квартир с 1–4 спальнями и пентхаусов с 5 спальнями. Удобства будут включать фитнес, развлекательные и спортивные возможности. Ожидается, что проект будет завершен к IV кварталу 2026 года. Что еще нужно знать о комплексе? Читайте в этом обзоре.

В двух словах Тип здания: жилой. Ожидаемая дата завершения: 2026 г. Место: Дубай Марина. Девелопер: Emaar Properties. Вид недвижимости: 1–4-спальные апартаменты, 5-комнатные пентхаусы. Инфраструктура: тренажерный зал, бассейн, сауна, парная, торговая зона, парки, пристань для яхт и яхт-клуб, теннисный корт, детский игровой комплекс, крытая парковка, лифты, система видеонаблюдения.

Удобства в Marina Shores

Жители найдут в комплексе такие удобства, как спортзал, бассейн, сауна и парная, что позволит им всегда оставаться в форме. Кроме того, в проекте будут парки, пристань для яхт и яхт-клуб, теннисный корт и игровая площадка для детей. Торговая зона на первом этаже предложит несколько удобных вариантов для шопинга.

Дубай Марина — популярный жилой район города. Потрясающую искусственную пристань для яхт окружают различные небоскребы. Сообщество известно своими приятными видами, высококлассной обстановкой и шумными развлекательными заведениями. До района можно добраться по дороге шейха Зайда. Кроме того, жители могут легко насладиться шопингом у дома, отдать предпочтение одному из ресторанов, выбрать из широкого перечня мест для отдыха, подобрать образование и здравоохранение.

Услуги внутри комплекса

В Marina Shores (Дубай Марина) будет привлекательный набор фитнес-центров, включая бассейн, сауну, паровую баню и тренажерный зал. Дети могут провести время на игровой площадке, а взрослые могут отправиться на теннисный корт, пристань для яхт и яхт-клуб или парки. Торговая зона добавит удобства, как и другие удобства, присутствующие в сообществе.

Паркинг

Жители найдут крытую парковку в жилом комплексе. Гостям и посетителям удастся воспользоваться уличной парковкой.

Лифты

Внутри дома будут скоростные лифты.

Услуги по безопасности, центральному кондиционированию, техническому обслуживанию

О безопасности жителей будут заботиться сотрудники службы безопасности с помощью системы видеонаблюдения. Ежедневными процессами обустройства и облагораживания территории будет заниматься обслуживающий персонал, который также поможет жильцам, когда у них возникнут вопросы или жалобы.

Типы квартир в Marina Shores

Жилой комплекс предлагает 1–4-комнатные квартиры и 5-комнатные пентхаусы.

1-комнатные квартиры в Marina Shores

1-комнатные апартаменты в Marina Shores будут иметь одну ванную комнату, гостиную/обеденную зону, кухню и балкон. Площади варьируются от 745 кв. футов до 878 кв. футов.

Апартаменты с 2 спальнями в Marina Shores

2-комнатные апартаменты в Marina Shores будут включать в себя две ванные комнаты, гостиную/обеденную зону, кухню и балкон. Эти единицы представлены в виде планировок площадью 1113 кв. футов и 1224 кв. футов.

Апартаменты в Marina Shores с 3 спальнями

3-комнатные апартаменты в Marina Shores будут иметь четыре ванные комнаты, гостиную/обеденную зону, комнату для прислуги, кухню и два балкона. Жилплощадь варьируется от 1596 кв. футов до 1848 кв. футов.

Апартаменты с 4 спальнями в Marina Shores

4-комнатные апартаменты в Marina Shores будут иметь пять ванных комнат, гостиную/обеденную зону, комнату для прислуги, кухню и два балкона. Эти квартиры будут представлены в виде планировок от 2410 кв. футов до 2620 кв. футов.

5-комнатный пентхаус в Marina Shores

Пентхаусы в Marina Shores будут иметь два уровня с шестью ванными комнатами, двумя гостиными/обеденными зонами, комнатой для прислуги, кухней, четырьмя балконами и частным бассейном. Крытые площади составляют около 8 160 кв. футов.

Самые популярные типы квартир в Marina Shores

1-комнатные апартаменты пользуются наибольшей популярностью в жилом комплексе. 2-х и 3-х местные номера занимают второе и третье места соответственно. Завершают этот список популярности 4-комнатные квартиры.

Тенденции продаж в жилом комплексе

Тип апартаментов Средняя цена, в AED 1-комнатные 1,495,000 3-комнатные 3,342,000

Описать ситуацию с ценами в Marina Shores можно следующим образом. 1-комнатные апартаменты в жилом комплексе стоят от 1,5 до 1,9 млн дирхамов ОАЭ. Цены на 2-комнатные апартаменты в Marina Shores варьируются от 2,5 до 2,56 млн дирхамов ОАЭ. 3-комнатные апартаменты доступны по цене от 3,3 до 4,73 млн дирхамов ОАЭ. 4-спальные апартаменты в Marina Shores продаются по цене от 6,8 млн дирхамов ОАЭ до 8,02 млн дирхамов ОАЭ.

Цены на пентхаусы с 5 комнатами в этом современном жилом комплексе составляют около 20,5 млн дирхамов ОАЭ.

Удобства рядом

Транспорт рядом с комплексом.

Расположение башни находится всего в 8 минутах от улицы Шейха Зайда, что обеспечивает беспроблемную поездку на личном транспорте. Те, кто пользуется общественным транспортом рядом с Марина-Шорс, найдут такси, автобусы, метро и трамвай.

Автобусные остановки рядом с Marina Shores

Автобусная остановка Royal Meridian 1 находится примерно в 3 минутах ходьбы от гавани для яхт Marina Shores Dubai. Ее обслуживают автобусы №№8, 84 и 55.

Трамвайные обстановки вблизи Marina Shores

Остановка трамвая Дубай Марина расположена примерно в 9 минутах пешком от комплекса.

Станция метро вблизи Marina Shores

Станция метрополитена Sobha Realty — ближайшая к комплексу. Добраться до нее можно за 9 минут пешком.

Рестораны рядом с жилым комплексом

В Дубай Марина можно найти различные простые и изысканные рестораны. К ближайшим относятся:

Макдоналдс;

Саруджа;

ресторан и кафе Аль Шорфа;

итальянский ресторан Massimo’s;

Zaatar w Zeit;

Nando’s;

Тамока Дубай;

Nova — ресторан и лаунж;

Pier 7;

Bosporus Turkish Cuisine;

Bombay Bungalow;

Shake Shack.

До всех этих ресторанов рядом с комплексом можно добраться за 10 минут. Они предлагают разнообразные кухни, включая американскую, арабскую, индийскую, итальянскую и турецкую.

Супермаркеты возле Марина Шорс

Супермаркеты рядом с Марина Шорс:

супермаркет Бич Сити;

супермаркет Аль Майя;

Grandiose.

До этих магазинов можно добраться за 10 минут от башни. Супермаркет Grandiose и супермаркет Al Maya считаются одними из лучших супермаркетов в районе Дубай Марина.

Достопримечательности поблизости

Лучшие места для спокойного отдыха рядом — это:

Променад Dubai Marina Walk;

Дубай Марина Молл;

Джангл Бэй.

Променад Dubai Marina Walk

Рядом с набережной Dubai Marina Walk — широкий выбор ресторанов. Добраться до него можно пешком за 5 минут.

Дубай Марина Молл

Популярный торгово-развлекательный комплекс Dubai Marina Mall расположен примерно в 5 минутах езды. Это один из лучших торговых центров в Дубае с различными магазинами, ресторанами и развлекательными заведениями.

Джангл Бэй

Джангл Бэй идеально подходит для отдыха с семьей и друзьями. Аквапарк с захватывающими аттракционами находится всего в 9 минутах от яхт-гавани Marina Shores Dubai.

Часто задаваемые вопросы — Когда ожидается завершение комплекса Marina Shores? — Ожидается, что строительство Marina Shores будет завершено к IV кварталу 2026 года. — Какие типы квартир предлагаются в Marina Shores? — В жилом комплексе доступна коллекция квартир с 1–4 спальнями и пентхаусов с 5 спальнями.

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