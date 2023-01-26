Marina Shores — элегантный жилой комплекс в фешенебельном районе Дубая

MARINA SHORES от Emaar Properties — строящаяся жилая высотка в культовом сообществе Дубай Марина.
В новом проекте Emaar будет 53 этажа. Красивая пристань для яхт перед окнами обеспечит прекрасный вид из этих комфортабельных квартир с 1–4 спальнями и пентхаусов с 5 спальнями. Удобства будут включать фитнес, развлекательные и спортивные возможности. Ожидается, что проект будет завершен к IV кварталу 2026 года. Что еще нужно знать о комплексе? Читайте в этом обзоре.
В двух словах
Тип здания: жилой.
Ожидаемая дата завершения: 2026 г.
Место: Дубай Марина.
Девелопер: Emaar Properties.
Вид недвижимости: 1–4-спальные апартаменты, 5-комнатные пентхаусы.
Инфраструктура: тренажерный зал, бассейн, сауна, парная, торговая зона, парки, пристань для яхт и яхт-клуб, теннисный корт, детский игровой комплекс, крытая парковка, лифты, система видеонаблюдения.
Удобства в Marina Shores
Жители найдут в комплексе такие удобства, как спортзал, бассейн, сауна и парная, что позволит им всегда оставаться в форме. Кроме того, в проекте будут парки, пристань для яхт и яхт-клуб, теннисный корт и игровая площадка для детей. Торговая зона на первом этаже предложит несколько удобных вариантов для шопинга.
Дубай Марина — популярный жилой район города. Потрясающую искусственную пристань для яхт окружают различные небоскребы. Сообщество известно своими приятными видами, высококлассной обстановкой и шумными развлекательными заведениями. До района можно добраться по дороге шейха Зайда. Кроме того, жители могут легко насладиться шопингом у дома, отдать предпочтение одному из ресторанов, выбрать из широкого перечня мест для отдыха, подобрать образование и здравоохранение.
Услуги внутри комплекса
В Marina Shores (Дубай Марина) будет привлекательный набор фитнес-центров, включая бассейн, сауну, паровую баню и тренажерный зал. Дети могут провести время на игровой площадке, а взрослые могут отправиться на теннисный корт, пристань для яхт и яхт-клуб или парки. Торговая зона добавит удобства, как и другие удобства, присутствующие в сообществе.
Паркинг
Жители найдут крытую парковку в жилом комплексе. Гостям и посетителям удастся воспользоваться уличной парковкой.
Лифты
Внутри дома будут скоростные лифты.
Услуги по безопасности, центральному кондиционированию, техническому обслуживанию
О безопасности жителей будут заботиться сотрудники службы безопасности с помощью системы видеонаблюдения. Ежедневными процессами обустройства и облагораживания территории будет заниматься обслуживающий персонал, который также поможет жильцам, когда у них возникнут вопросы или жалобы.
Типы квартир в Marina Shores
Жилой комплекс предлагает 1–4-комнатные квартиры и 5-комнатные пентхаусы.
1-комнатные квартиры в Marina Shores
1-комнатные апартаменты в Marina Shores будут иметь одну ванную комнату, гостиную/обеденную зону, кухню и балкон. Площади варьируются от 745 кв. футов до 878 кв. футов.
Апартаменты с 2 спальнями в Marina Shores
2-комнатные апартаменты в Marina Shores будут включать в себя две ванные комнаты, гостиную/обеденную зону, кухню и балкон. Эти единицы представлены в виде планировок площадью 1113 кв. футов и 1224 кв. футов.
Апартаменты в Marina Shores с 3 спальнями
3-комнатные апартаменты в Marina Shores будут иметь четыре ванные комнаты, гостиную/обеденную зону, комнату для прислуги, кухню и два балкона. Жилплощадь варьируется от 1596 кв. футов до 1848 кв. футов.
Апартаменты с 4 спальнями в Marina Shores
4-комнатные апартаменты в Marina Shores будут иметь пять ванных комнат, гостиную/обеденную зону, комнату для прислуги, кухню и два балкона. Эти квартиры будут представлены в виде планировок от 2410 кв. футов до 2620 кв. футов.
5-комнатный пентхаус в Marina Shores
Пентхаусы в Marina Shores будут иметь два уровня с шестью ванными комнатами, двумя гостиными/обеденными зонами, комнатой для прислуги, кухней, четырьмя балконами и частным бассейном. Крытые площади составляют около 8 160 кв. футов.
Самые популярные типы квартир в Marina Shores
1-комнатные апартаменты пользуются наибольшей популярностью в жилом комплексе. 2-х и 3-х местные номера занимают второе и третье места соответственно. Завершают этот список популярности 4-комнатные квартиры.
Тенденции продаж в жилом комплексе
|Тип апартаментов
|Средняя цена, в AED
|1-комнатные
|1,495,000
|3-комнатные
|3,342,000
Описать ситуацию с ценами в Marina Shores можно следующим образом. 1-комнатные апартаменты в жилом комплексе стоят от 1,5 до 1,9 млн дирхамов ОАЭ. Цены на 2-комнатные апартаменты в Marina Shores варьируются от 2,5 до 2,56 млн дирхамов ОАЭ. 3-комнатные апартаменты доступны по цене от 3,3 до 4,73 млн дирхамов ОАЭ. 4-спальные апартаменты в Marina Shores продаются по цене от 6,8 млн дирхамов ОАЭ до 8,02 млн дирхамов ОАЭ.
Цены на пентхаусы с 5 комнатами в этом современном жилом комплексе составляют около 20,5 млн дирхамов ОАЭ.
Удобства рядом
Транспорт рядом с комплексом.
Расположение башни находится всего в 8 минутах от улицы Шейха Зайда, что обеспечивает беспроблемную поездку на личном транспорте. Те, кто пользуется общественным транспортом рядом с Марина-Шорс, найдут такси, автобусы, метро и трамвай.
Автобусные остановки рядом с Marina Shores
Автобусная остановка Royal Meridian 1 находится примерно в 3 минутах ходьбы от гавани для яхт Marina Shores Dubai. Ее обслуживают автобусы №№8, 84 и 55.
Трамвайные обстановки вблизи Marina Shores
Остановка трамвая Дубай Марина расположена примерно в 9 минутах пешком от комплекса.
Станция метро вблизи Marina Shores
Станция метрополитена Sobha Realty — ближайшая к комплексу. Добраться до нее можно за 9 минут пешком.
Рестораны рядом с жилым комплексом
В Дубай Марина можно найти различные простые и изысканные рестораны. К ближайшим относятся:
- Макдоналдс;
- Саруджа;
- ресторан и кафе Аль Шорфа;
- итальянский ресторан Massimo’s;
- Zaatar w Zeit;
- Nando’s;
- Тамока Дубай;
- Nova — ресторан и лаунж;
- Pier 7;
- Bosporus Turkish Cuisine;
- Bombay Bungalow;
- Shake Shack.
До всех этих ресторанов рядом с комплексом можно добраться за 10 минут. Они предлагают разнообразные кухни, включая американскую, арабскую, индийскую, итальянскую и турецкую.
Супермаркеты возле Марина Шорс
Супермаркеты рядом с Марина Шорс:
- супермаркет Бич Сити;
- супермаркет Аль Майя;
- Grandiose.
До этих магазинов можно добраться за 10 минут от башни. Супермаркет Grandiose и супермаркет Al Maya считаются одними из лучших супермаркетов в районе Дубай Марина.
Достопримечательности поблизости
Лучшие места для спокойного отдыха рядом — это:
- Променад Dubai Marina Walk;
- Дубай Марина Молл;
- Джангл Бэй.
Променад Dubai Marina Walk
Рядом с набережной Dubai Marina Walk — широкий выбор ресторанов. Добраться до него можно пешком за 5 минут.
Дубай Марина Молл
Популярный торгово-развлекательный комплекс Dubai Marina Mall расположен примерно в 5 минутах езды. Это один из лучших торговых центров в Дубае с различными магазинами, ресторанами и развлекательными заведениями.
Джангл Бэй
Джангл Бэй идеально подходит для отдыха с семьей и друзьями. Аквапарк с захватывающими аттракционами находится всего в 9 минутах от яхт-гавани Marina Shores Dubai.
Часто задаваемые вопросы
— Когда ожидается завершение комплекса Marina Shores?
— Ожидается, что строительство Marina Shores будет завершено к IV кварталу 2026 года.
— Какие типы квартир предлагаются в Marina Shores?
— В жилом комплексе доступна коллекция квартир с 1–4 спальнями и пентхаусов с 5 спальнями.
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