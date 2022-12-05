Жилой комплекс комфорт-класса «Южный Бульвар»

ЖК «Южный Бульвар» расположен в сердце города Тольятти. Жилой комплекс включает 15 домов высотой 10 этажей и детский сад.

Пространство между домами занимают комфортные дворы без машин. Во дворах есть места для общения с друзьями и инфраструктура для активного отдыха и спорта. На территории сделаны просторные парковки для владельцев квартир и посетителей.

Квартиры комфорт-класса

В жилом комплексе «Южный Бульвар» https://tlt-dom.com есть квартиры с 1-4 комнатами, включая студии и варианты с европланировкой. Квартиру можно купить с черновой или предчистовой отделкой. В квартирах с формата White Box проведена подготовка к финишной отделке. Покупатели могут выбрать дизайн комнат по своему вкусу.

Особенности планировок: скрытая лучевая разводка отопления;

ниши в стенах для монтажа кондиционеров;

вместительные ниши для установки гардероба;

панорамное остекление на балконах или лоджиях;

стеклопакеты с вентиляционными клапанами;

замки на оконных створках для защиты детей.

Из кранов течет вода, которую можно пить без кипячения и фильтрации. В домах установлены приборы учета электроэнергии, воды и тепла. Показания отправляются в сервисную службу в автоматическом режиме, хозяевам не нужно об этом беспокоиться.

Забота о детях и родителях

В ЖК «Южный Бульвар» входные двери в подъезды установлены на уровне земли. Безбарьерный вход учитывает возможности родителей с колясками и пожилых людей. На первом этаже сделана сделана колясочная, где можно также оставлять велосипеды, самокаты, санки или другие вещи.

На территории уже построен детский садик на 120 мест, и в проекте предусмотрено строительство второго детского сада. В пешей доступности расположена гимназия №77.

Во дворах созданы безопасные условия для детских прогулок. Установлены игровые площадки из натуральных материалов. Парковка вынесена за территорию двора. В подъездах и общественных пространствах установлено видеонаблюдение. Доступ в ЖК закрыт для посторонних.

Благоустроенные парки во дворах

В ЖК «Южный Бульвар» можно купить квартиру в Тольятти, чтобы жить в комфортной городской среде. Между кирпичными домами расположены зеленые дворы-парки с зонами отдыха.

Жилой комплекс подходит для активных и спортивных молодых людей. В проекте предусмотрены площадки для занятий командными видами спорта, установка площадки для воркаута. Любителям активного отдыха понравится экстрим-парк.

Для спокойного отдыха и общения с соседями идеально подходит дворик с барбекю. Для семей с собаками сделана площадка, где можно выгуливать и дрессировать питомцев.

Застройщик с хорошей репутацией

Проект ЖК «Южный Бульвар» разработала и реализовала компанией «Унистрой». Это девелопер номер один в Приволжском федеральном округе и один из ТОП-25 лучших застройщиков России. Девелопер «Унистрой» занимается комплексным развитием городской среды: в каждом проекте предусмотрено не только строительство домов, но и развитие инфраструктуры микрорайона.

Проекты компании «Унистрой» были сданы в срок или с опережением графика. Квартиры от этого застройщика безопасно покупать на этапе строительства дома. Купить квартиру можно с помощью ипотеки, беспроцентной рассрочки или обмена недвижимости. Чтобы получить консультацию по выбору квартиры и способа оплаты, можно оформить заявку на сайте застройщика.

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте https:наш.дом.рф. Настоящее предложение не является публичной офертой.

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