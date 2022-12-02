Заказ торгового эквайринга в онлайн-режиме

Для того чтобы предприниматели не тратили время многие банковские учреждения предлагают оформить услуги через Интернет.

Для этого нужно просто заполнить на сайте понравившегося банка форму заявки и через небольшой промежуток времени специалист свяжется и ответит на все вопросы. К тому же ставки торгового эквайринга онлайн, весьма приемлемы для каждого заказчика данных услуг.

Преимущества онлайн оформления эквайринга

Заказ данной услуги в онлайн режиме имеет ряд преимуществ. К основным из них можно отнести следующие пункты:

специалисты банка всегда готовы дать консультацию;

при технических сбоях сотрудники оперативно решат проблему;

у каждого банка есть дополнительные бонусы;

не нужно тратить время на поездку в офис банка;

нет необходимости сидеть в очереди в кабинет специалиста;

заявка рассматривается довольно быстро;

услугу можно оплатить любым удобным способом;

услуга даёт возможность оперативно решить проблему;

для возврата средств банку можно воспользоваться услугами кредита.

Все перечисленные плюсы способствуют увеличению количества компаний воспользоваться услугами банков по торговому эквайрингу.

В чём плюсы эквайринга

Как и любая банковская услуга, данное предложение имеет ряд преимуществ. К основным из них можно отнести следующие:

терминал обрабатывает информацию мгновенно, что даёт возможность сократить очереди;

безналичная система расчётов снижает риски ошибок и расходы на инкассацию;

данная система сокращает риски оборота фальшивых денег, так как оплата происходит не наличными средствами;

увеличивается деловая репутация компании, которая установила у себя такие терминалы;

повышается качество обслуживания клиентов, что увеличивает вероятность повторных покупок.

Даже этот небольшой перечень даёт возможность понять, что число компаний решивших пользоваться такими терминалами будет постоянно увеличиваться. К тому же не стоит забывать, что банки предлагают ещё и ряд дополнительных услуг.

Подведём итоги

Возможность заказать услуги по торговому эквайрингу в онлайн режиме позволяют значительно экономить время на поездках в банковский офис — всё делается через Интернет, оперативно, качественно и по весьма приемлемой стоимости. Специалисты решат любой вопрос по подключению аппаратов, обучению персонала по использованию терминалов, налоговой отчётности без посещения инспекции и т. д.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»:

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.

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