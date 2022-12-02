Заказ торгового эквайринга в онлайн-режиме

02.12.22, Новости

Для того чтобы предприниматели не тратили время многие банковские учреждения предлагают оформить услуги через Интернет.

Для этого нужно просто заполнить на сайте понравившегося банка форму заявки и через небольшой промежуток времени специалист свяжется и ответит на все вопросы. К тому же ставки торгового эквайринга онлайн, весьма приемлемы для каждого заказчика данных услуг.

Преимущества онлайн оформления эквайринга

Заказ данной услуги в онлайн режиме имеет ряд преимуществ. К основным из них можно отнести следующие пункты:

  • специалисты банка всегда готовы дать консультацию;
  • при технических сбоях сотрудники оперативно решат проблему;
  • у каждого банка есть дополнительные бонусы;
  • не нужно тратить время на поездку в офис банка;
  • нет необходимости сидеть в очереди в кабинет специалиста;
  • заявка рассматривается довольно быстро;
  • услугу можно оплатить любым удобным способом;
  • услуга даёт возможность оперативно решить проблему;
  • для возврата средств банку можно воспользоваться услугами кредита.

Все перечисленные плюсы способствуют увеличению количества компаний воспользоваться услугами банков по торговому эквайрингу.

В чём плюсы эквайринга

Как и любая банковская услуга, данное предложение имеет ряд преимуществ. К основным из них можно отнести следующие:

  • терминал обрабатывает информацию мгновенно, что даёт возможность сократить очереди;
  • безналичная система расчётов снижает риски ошибок и расходы на инкассацию;
  • данная система сокращает риски оборота фальшивых денег, так как оплата происходит не наличными средствами;
  • увеличивается деловая репутация компании, которая установила у себя такие терминалы;
  • повышается качество обслуживания клиентов, что увеличивает вероятность повторных покупок.

Даже этот небольшой перечень даёт возможность понять, что число компаний решивших пользоваться такими терминалами будет постоянно увеличиваться. К тому же не стоит забывать, что банки предлагают ещё и ряд дополнительных услуг.

Подведём итоги

Возможность заказать услуги по торговому эквайрингу в онлайн режиме позволяют значительно экономить время на поездках в банковский офис — всё делается через Интернет, оперативно, качественно и по весьма приемлемой стоимости. Специалисты решат любой вопрос по подключению аппаратов, обучению персонала по использованию терминалов, налоговой отчётности без посещения инспекции и т. д.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»:
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.

На правах рекламы.


0Комментировать

Оставьте комментарий



© 2009–2022 Ростов-Дом. Архитектура, строительство, ремонт, ЖКХ.
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство Эл № ФС77-44159 от 09.03.2011. Перепечатка возможна только с согласия редакции.
Рейтинг@Mail.ru