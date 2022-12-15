Система мониторинга инженерных конструкций необходима, чтобы автоматически следить за состоянием конструкции, технологическими процессами, конструкциями инженерной защиты на объектах. Система передает в режиме реал-тайм сведения о том, что может возникнуть или уже произошла чрезвычайная ситуация, в систему, которая предупреждает и ликвидирует ЧС.
Систему мониторинга инженерных конструкций создают, чтобы в любой момент знать, насколько работоспособна действующая инженерная система. СМИК производит сбор сведений, помогает не допустить аварийной ситуации.
В этих случаях может измениться состояние объекта:
- ветровая нагрузка, сейсмические воздействия;
- когда между элементами нарушается взаимосвязь;
- когда появляются трещины.
В СМИК входит:
- серверное оборудование;
- линейное оборудование;
- оконечное оборудование: акселерометры, инклинометры, тахеометр, датчики давления, тензодатчики;
- рабочее место оператора системы (автоматизированное);
- программное обеспечение.
Что осуществляется в рамках мониторинга сооружений:
- контролируется напряженно-деформационное состояние;
- сопоставляются поступившие характеристики состояния конструкций, которые контролируются, с эталоном, параметры которого описаны в документации;
- подготавливается отчет о техсостоянии объекта, прогноз, как оно изменится, на ближайший срок;
- обеспечивается безопасная работа конструкций, когда возводятся сооружения, и во время их использования, если нужно укрепить конструкции.
СМИК помогает:
- Безопасно эксплуатировать сооружения, так как мониторинг ведется 24 часа в сутки, как и регистрируются изменения конструктивных элементов здания, на которые приходятся главные нагрузки.
- Снижать траты на техобслуживание сооружений: оптимизируются расходы, которые связаны с осмотрами и профилактикой, когда определяется техсостояние объекта.
- 24 часа в сутки контролировать процессы деформации, получая достоверные и объективные сведения от системы, когда строятся и эксплуатируются объекты.
- Оперативно обнаруживать отклонения параметров конструкций от желаемых значений и принимать меры, которые помогают предотвращать ЧС.
Логарифмический декремент помогает оценить техсостояние конструкции, насколько она прочная. Декремент определяется с помощью специального программного обеспечения.
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