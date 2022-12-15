Система мониторинга инженерных конструкций

15.12.22, Новости

Система мониторинга инженерных конструкций необходима, чтобы автоматически следить за состоянием конструкции, технологическими процессами, конструкциями инженерной защиты на объектах. Система передает в режиме реал-тайм сведения о том, что может возникнуть или уже произошла чрезвычайная ситуация, в систему, которая предупреждает и ликвидирует ЧС.

Систему мониторинга инженерных конструкций создают, чтобы в любой момент знать, насколько работоспособна действующая инженерная система. СМИК производит сбор сведений, помогает не допустить аварийной ситуации.

В этих случаях может измениться состояние объекта:

  • ветровая нагрузка, сейсмические воздействия;
  • когда между элементами нарушается взаимосвязь;
  • когда появляются трещины.

В СМИК входит:

  • серверное оборудование;
  • линейное оборудование;
  • оконечное оборудование: акселерометры, инклинометры, тахеометр, датчики давления, тензодатчики;
  • рабочее место оператора системы (автоматизированное);
  • программное обеспечение.

Что осуществляется в рамках мониторинга сооружений:

  • контролируется напряженно-деформационное состояние;
  • сопоставляются поступившие характеристики состояния конструкций, которые контролируются, с эталоном, параметры которого описаны в документации;
  • подготавливается отчет о техсостоянии объекта, прогноз, как оно изменится, на ближайший срок;
  • обеспечивается безопасная работа конструкций, когда возводятся сооружения, и во время их использования, если нужно укрепить конструкции.

СМИК помогает:

  1. Безопасно эксплуатировать сооружения, так как мониторинг ведется 24 часа в сутки, как и регистрируются изменения конструктивных элементов здания, на которые приходятся главные нагрузки.
  2. Снижать траты на техобслуживание сооружений: оптимизируются расходы, которые связаны с осмотрами и профилактикой, когда определяется техсостояние объекта.
  3. 24 часа в сутки контролировать процессы деформации, получая достоверные и объективные сведения от системы, когда строятся и эксплуатируются объекты.
  4. Оперативно обнаруживать отклонения параметров конструкций от желаемых значений и принимать меры, которые помогают предотвращать ЧС.

Логарифмический декремент помогает оценить техсостояние конструкции, насколько она прочная. Декремент определяется с помощью специального программного обеспечения.

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