Отказали в ипотеке: как купить квартиру после отказа

Недвижимость никогда не была дешевой, квадратные метры стоят дорого, и далеко не каждый может позволить себе заплатить всю сумму сразу и въехать в новое жилье в доме, возведенном надежным застройщиком, в доме с благоустроенными и безопасными дворами, в доме, расположенном в хорошем районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой.
Та категория людей, которые хотят купить квартиру, но не располагают достаточной суммой, оформляет кредиты в банках. Достаточно удобное предложение, так как не нужно копить долгое время, достаточно просто регулярно вносить платежи по ипотеке. Но знаете ли вы, что вам могут и отказать в кредите?
Как оформить кредит и можно ли получить отказ
Если вы решили купить квартиру в кредит, будьте готовы к тому, что придется потратить много времени, ведь нужно будет предоставить следующие документы:
- справку о том, что вы официально трудоустроены;
- справку о размере своей заработной платы;
- паспорт;
- ИНН;
- cправку о чистоте кредитной истории и разгруженности по кредитам и т. д.
Итак, все справки собраны, и вы вздыхаете свободно, надеясь на то, что уже совсем скоро сможете осуществить свою мечту и въехать в новую квартиру, но неожиданно получаете отказ от банковского эксперта.
Если банк отказал в ипотеке https://znkrf.ru/otkaz_v_ipoteke.php, возможно:
- на какой-то из справок не хватает печати;
- в документах обнаружены ошибки или недостоверные данные;
- ваша кредитная история вызывает сомнение у эксперта;
- у вас слишком большая, по мнению банка, кредитная нагрузка;
- вы не можете доказать свою платежеспособность или размер вашей заработной платы не устраивает кредитного эксперта.
Итак, в кредите отказано, что же делать дальше? Пытаться исправить найденные ошибки и потерять кучу времени или найти другой способ купить квартиру?
Членство в ЖНК и оформление рассрочки
Став членом ЖНК (жилищного накопительного кооператива), вы получаете возможность купить квартиру в одном из домов, построенных надежным застройщиком, в рассрочку до 5 лет даже после того, как банк отказал вам в ипотеке.
Стать полноправным пайщиком квадратных метров в современном, качественно возведенном доме можно, если вы:
- достигли возраста 16-ти лет;
- имеете паспорт гражданина страны и ИНН;
- написали заявление на вступление в ЖНК;
- оплатили первоначальный взнос.
Оформление рассрочки на недвижимость в качестве члена кооператива выгодно для покупателя, так как:
- экономится время (не нужно собирать кучу ненужных бумаг);
- открывается широкий выбор квартир разных планировок и размеров;
- появляется возможность оплатить минимум половину стоимости квадратных метров по установленной цене даже в доме, еще не сданном в эксплуатацию;
- первоначальный взнос в размере 50% можно внести, используя такие сертификаты господдержки, как, например, материнский капитал;
- оставшуюся половину стоимости квартиры можно выплачивать на протяжении 5 лет. При этом вы сами вправе решать, какие суммы платить и как часто;
- оплатив половину стоимости квартиры, вы становитесь полноценным пайщиком, то есть можете подарить, продать или переступить недвижимость по своему усмотрению;
- вы не переплачиваете ни за страховку, ни за переоформление;
- можно обменять свою старую квартиру на новую в новостройке по программе Trade in в режиме «одного окна».
*Предоставление рассрочки возможно для членов жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности», деятельность которого осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004 No215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» Решение Банка России от 13.08.2014: присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет1 000 рублей. Сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение жилого помещения, составляет не менее 50 % от площади жилого помещения. Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счёт ЖНК. Срок паенакопления не менее 2 лет. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член кооператива должен обеспечить погашение всех затрат кооператива, связанных с приобретением квартиры. Более подробно о порядке участия в ЖНК «Жилищные Возможности» можно узнать на сайте znkrf.ru. Не является публичной офертой.
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