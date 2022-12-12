Как купить квартиру с террасой на первом этаже

Квартиры с террасами на первых этажах — это современное архитектурное решение, необычное для Казани.

Дома с подобной планировкой есть в ЖК «Весна», «Лето» и «Аквамарин» от компании «Унистрой». Террасы выходят в уютные и тихие дворы-парки без автомобилей.

Достоинства планировки

Терраса в планировке квартиры помогает почувствовать комфорт и гармонию загородной жизни. Этот вариант подходит для тех, кто мечтает владеть маленьким двориком, но не хочет уезжать за пределы города.

Выбирайте, чем заниматься на террасе: отдыхать в комфортной лаунж-зоне;

собираться за одним столом с семьей;

играть вместе с детьми;

устраивать вечеринки с друзьями;

работать за ноутбуком или мольбертом;

выполнять спортивные упражнения;

ухаживать за садовыми растениями.

Выход на террасу на первом этаже упрощает жизнь маломобильным людям, они могут проводить больше времени на свежем воздухе. Родители могут выходить на террасу с коляской и наблюдать, как старшие дети гуляют во дворе.

Сервис для подбора квартиры

Если вы хотите купить квартиру с террасой в Казани https://unistroyrf.ru/advantages/terrasi_na_pervih_etazhah, используйте сервис для поиска вариантов на сайте застройщика. Вы увидите список свободных квартир и узнаете, в каких жилых комплексах они расположены. В таблице будут указаны номера квартир, количество комнат, площадь и другие особенности проекта. Чтобы увидеть планировку, наведите курсор на номер квартиры.

По умолчанию в сервисе указан подбор квартир на первых этажах. Вы можете изменить настройки и проверить наличие свободных квартир с террасами на высоких этажах.

Варианты покупки

Компания «Унистрой» предлагает хорошие условия для выгодной покупки квартиры:

ипотечное кредитование;

рассрочка без процентов;

обмен недвижимости Trade In.

Ипотека помогает быстро купить свободную квартиру, которая вам понравилась, пока ее не приобрел кто-то другой. Количество квартир с террасами на первых этажах ограничено из-за особенностей проектов. Девелоперская компания «Унистрой» предлагает выгодные ипотечные программы и помощь в оформлении договора. При оформлении ипотеки действуют акции, помогающие снизить сумму процентов. Перечень акций зависит от выбранного жилого комплекса.

Рассрочка от компании «Унистрой» дает возможность оплатить цену квартиры равными частями, не переплачивая проценты. Для оформления рассрочки требуется первоначальный взнос. Чтобы купить квартиру на этапе строительства дома, нужно оплатить 20% от стоимости.

Обмен собственной квартиры на новую выполняется по схеме Trade In. Владелец передает право на реализацию квартиры застройщику. Взамен он получает бронь на выбранную квартиру на срок 3 месяца и скидку в размере цены продажи недвижимости. Остаток суммы можно оплатить одним платежом, оформить ипотеку или рассрочку.

Консультанты «Унистрой» помогут вам выбрать подходящую квартиру и удобный способ покупки. Чтобы получить бесплатное сопровождение, позвоните по номеру +7 843 207-10-86 или оформите заявку на сайте застройщика.

* ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом». Проектные декларации размещены в ЕИСЖС на сайте https://наш.дом.рф.

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