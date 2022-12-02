39 проектов ученых ЮФУ получат грантовую поддержку РНФ

Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов малых отдельных научных групп 2022 года. В рамках конкурса экспертным советом Фонда по результатам экспертизы было отобрано 2017 проектов.
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2023–2024 годах по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации, с последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер одного гранта РНФ составляет до 1,5 миллиона рублей ежегодно.
Основная задача конкурса — создание и развитие новых для научных тематик коллективов (в том числе, на определение объекта и предмета исследования, составление плана исследования, выбор методов исследования) и формирование исследовательских команд. Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) — от 2 до 4 человек.
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Всего Российский научный фонд поддержит в 2023–2024 годах 39 проектов ученых ЮФУ, которые проводят исследования в разных областях науки, как социо-гуманитарного направления, так и естественно-научного и прикладного характера. По числу поддержанных РНФ проектов ЮФУ вошел в ТОП-10 вузов России и опережает многие университеты Юга России, занимая первое место среди вузов Ростовской области.
«Небольшие исследовательские группы отличаются высокой мобильностью и гибкостью. Коллективы учёных, работающих в ЮФУ, при необходимости образуют коллаборации, объединяясь для решения различных задач на стыках разных областей знаний. Такой междисциплинарный подход наиболее эффективен и в точных, и в естественных, и в социогуманитарных науках. Поэтому поддержка групп, состоящих из небольшого числа исследователей, очень важна для расширения научной работы в самых актуальных сферах, в том числе, в рамках проектов программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Мы уверены, что грантовая поддержка РНФ позволит исследовательским коллективам нашего университета добиться прорывных результатов для обеспечения технологического суверенитета страны и устойчивого развития общества», — поделилась ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Коллективный проект под руководством д. и. н., профессора ИИМО ЮФУ Дмитрия Сень «Западнокавказский культурный ареал горских евреев история, идентичности, общинные структуры» попал в список победителей. В работе над исследованием принимают участие историки и этнологи не только из ЮФУ, но и специалисты из Санкт-Петербурга и Краснодара.
«Исследование будет направленно на создание системного историко-этнологического описания ареала бытования нальчикских и джегонасских горских евреев от момента создания ими «собственных» поселений в середине XIX в. вплоть до современности. Творческое сотрудничество историков и этнографов поможет максимально полно проанализировать в историко-сравнительном отношении процессы группообразования общин Джегонаса и Нальчика как сложных систем с многовекторными связями и коммуникациями, в том числе с другими местными (мусульманскими и др.) сообществами», — рассказал Дмитрий Сень.
Проект «Социально-экономические факторы счастья россиян», представленный на конкурс Людмилой Скачковой, заведующей кафедрой человеческих ресурсов Экономического факультета ЮФУ, также будет поддержан РНФ.
«В экономической теории концепция «благосостояния», основанная на рациональном подходе, сменяется концепцией «благополучия». В рамках мейнстрима объективные аспекты измерения качества жизни дополняются субъективными: ориентация не на уровень дохода, а на уровень субъективного восприятия своего дохода, субъективного восприятия своего существования в экономике и обществе (себя как индивида, и себя как члена группы — семьи, работы, друзей и др.)», — пояснила суть исследования Людмила Скачкова.
Как рассказал руководитель еще одного проекта «СВЧ-поглощение в нанотекстурированных мультиферроидных средах: от вторичной периодичности — к активным экранирующим материалам», который будет поддержан РНФ, ведущий научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Константин Андрюшин, в настоящее время для производства современной высокочастотной радиотехники электрически активные материалы рассматриваются как перспективные для использования в дециметровом и сантиметровом диапазонах. В частности, предполагается, что электрически активные материалы могут быть использованы для поглощения энергии электромагнитных волн.
«Однако до настоящего времени в научной и технической литературе отсутствуют сведения об этом поглощении, которые могли бы быть использованы при разработке высокочастотных устройств и систем. Более того, не определены даже направления исследований, которые могли бы привести к созданию активных материалов, пригодных для целей поглощения энергии. Таким образом, актуальным представляется получение ряда мультиферроидных материалов, в том числе, нанотекстурированных и потенциально обладающих высоких уровней СВЧ- поглощения, а также их комплексные исследования в широком интервале внешних воздействий, что позволит установить закономерности формирования корреляционных связей состав- структура-свойства и осуществить выбор единой методики для измерения радиопоглощающих свойств материалов», — отметил Константин Андрюшин.
Как отметил руководитель проекта «Генезис и оценка руд критических металлов в кайнозойских металлоносных бурых углях Дальнего Востока России» заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Алексей Наставкин, выполнение исследований по этому проекту позволит опередить наших конкурентов за рубежом в теории и практике рудогенеза критических металлов и обеспечить тем самым передовые позиции российской геологической науке, одновременно укрепив минерально-сырьевую базу критических металлов нашей страны для обеспечения потребностей металлургической, авиационно-космической, атомной и других отраслей промышленности, для развития новых технологий и, в целом, для обеспечения научно-технического прогресса.
«Уверен, что уровень проводимых исследований будет соответствовать мировому уровню исследований в результате привлечения к работе высококвалифицированных ученых (в том числе профессор В.И. Вялов), а привлекаемые инструментальные аналитические методы полностью равнозначны зарубежным (например, масс-спектрометрия)», — подчеркнул Алексей Наставкин.
Список проектов-победителей подразделений ЮФУ
- «Эффективные биоэвристики, инспирированные животным миром, на основе выявления паттернов поведения для задач оптимизации многомерных функций и сегментации изображений» — Сергей Родзин профессор, кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ, ИКТИБ.
- «Нелинейное деформирование и устойчивость трёхмерных тел и тонких оболочек с распределёнными дислокациями» — Леонид Зубов, профессор, кафедра теории упругости Институт математики, механики и компьютерных наук.
- «Когнитивные имитационные модели организационных систем с сетевой структурой» — Ольга Горбанева, доцент, кафедра прикладной математики и программирования Институт математики, механики и компьютерных наук.
- «Разработка методов и алгоритмов обработки данных и знаний на основе периодических нечетких графов» — Александр Боженюк, профессор, кафедра информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича ИКТИБ.
- «Математические модели и методы анализа биологических инвазий» — Вячеслав Цибулин, заведующий кафедрой, кафедра теоретической и компьютерной гидроаэродинамики Институт математики, механики и компьютерных наук.
- «Разработка алгоритмического и программного обеспечения для интеллектуальной технологии управления параметрами синтеза бионеорганических матриц» — Мария Бутакова, директор МИИИМ ЮФУ.
- «Развитие вычислительных методов и алгоритмов анализа и идентификации вихревых структур» — Василий Говорухин, профессор, кафедра теоретической и компьютерной гидроаэродинамики Институт математики, механики и компьютерных наук.
- «Устойчивость составных нелинейно-упругих тел с высокопористой основой и преднапряженным однородным покрытием» — Денис Шейдаков Институт математики, механики и компьютерных наук.
- «Сравнение потенциала поглощения углерода с потенциалом производства сельскохозяйственной продукции в степях Европейкой части России в условиях флуктуаций климата и социальноэкономических изменений в прошлом, текущем и будущем столетиях» — Веневский С. В.
- «Алгоритмы машинного обучения в задачах многомасштабной диагностики структуры аморфных тел и содержащихся в их составе металлических наночастиц с использованием взаимодополняющих методик анализа структуры нанокомпозитов» — Василий Срабионян, доцент, кафедра теоретической и вычислительной физики, факультет физический.
- «Экспериментальная проверка гипотезы о критической природе гигантских значений обратного пьезомодуля в сегнетоэлектрикахрелаксора» — Светлана Раевская, доцент, кафедра общей физики, НИИ физики.
- «СВЧ-поглощение в нанотекстурированных мультиферроидных средах: от вторичной периодичности — к активным экранирующим материалам» — Константин Андрюшин, ведущий научный сотрудник НИИ физики.
- «Деформационная инженерия в наноразмерных гетероэпитаксиальных пленках сегнетоэлектрических материалов, обладающих высоким электрооптическим эффектом» — Стрюков Д. В.
- «Рентгеноспектральная диагностика и многомасштабное компьютерное моделирование структуры активных металлических центров цеолитов» — Галина Сухарина, доцент кафедры теоретической и вычислительной физики физического факультета ЮФУ.
- «Изучение механизмов проводимости в гибридных нанокомпозитных материалах для суперконденсаторов на основе полимеров и оксида графена» — Галина Яловега, заведующая кафедрой физики наносистем и спектроскопии физического факультета ЮФУ.
- «Пери-диарилнафталины как флуоресцентные сенсоры и хиральные катализаторы: дизайн и синтез» — Анна Гулевская, заведующая кафедрой органической химии химического факультета ЮФУ.
- «Нуклеофильное метоксилирование как новый подход в синтезе суперосновных производных 1,8-бис(диметиламино)нафталина» — Валерий Озерянский, профессор кафедры органической химии химического факультета ЮФУ.
- «Структура и свойства гетероаналогов неклассических модификаций графена: от молекул к кристаллическим телам и новым материалам» — Татьяна Грибанова, ведущий научный сотрудник Лаборатории теоретического моделирования полифункциональных материалов НИИ ФОХ ЮФУ.
- «Каскадная реакция 2Н-тиопиран-2-тионов с диметилацетилендикарбоксилатом: алкинтиокарбонил метатезис и перегруппировка тиопиранов в тиофены» – новые методы создания С-С и С-S связей — Константин Суздалев, доцент кафедры химии природных и высокомолекулярных соединений химического факультета ЮФУ.
- «Высокоэнтропийные сложные оксиды» — Владимир Налбандян, доцент кафедры общей и неорганической химии химического факультета ЮФУ.
- «Изучение динамики спектральных характеристик хвойных растений в годичном цикле для дистанционного, неинвазивного и оперативного мониторинга их качественного состояния» — Павел Дмитриев, старший научный сотрудник Ботанического сада.
- «Буферная способность почв черноземной зоны по отношению к тяжелым металлам и металлоидам» — Марина Бурачевская, ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии ЮФУ.
- «Метан дегазирующих грифонов озера Баскунчак: пространственно-временная динамика концентраций и потоков и сопряженность с сульфидообразованием» — Дмитрий Гарькуша, доцент кафедры физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле ЮФУ.
- «Интегральный анализ региональных факторов риска устойчивого развития прибрежной зоны Азовского моря — индикаторы, инструменты, модели» — Ольга Архипова, доцент кафедры прикладной информатики и инноватики Института высоких технологий и пьезотехники.
- «Изучение динамики депонирования углерода почвенных конструкций: от создания к устойчивости» — Сергей Горбов, профессор кафедры ботаники АБиБ ЮФУ, Ведущий научный сотрудник научно-испытательной лаборатории «Биогеохимия».
- «Эмпирическое обоснование, генезис и оценка комплексных руд урана, рения и других остродефицитных (критических) металлов в черных сланцах осадочных бассейнов Европейской России» — Владимир Вялов, профессор кафедры месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле ЮФУ.
- «Генезис и оценка руд критических металлов в кайнозойских металлоносных бурых углях Дальнего Востока России» — Алексей Наставкин, заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле.
- «Метафилософия и история философии: концептуальные проблемы и case studies» — Константин Скрипник, профессор кафедра истории зарубежной и отечественной философии, Института философии и социально-политических наук.
- «Роль неформальных подгрупп в эффективности производственных групп и команд» — Андрей Сидоренков, профессор кафедры психологии управления и юридической психологии Академии психологии и педагогики.
- «Западнокавказский культурный ареал горских евреев: история, идентичности, общинные структуры» — Дмитрий Сень, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и методики преподавания истории и обществознания Института истории и международных отношений.
- «Социальное участие людей старшего возраста в российских регионах в постпандемический период» — Татьяна Киенко, доцент кафедры социальных технологий Института философии и социально-политических наук.
- «Религиозные и секулярные дискурсы о чуде» — Сергей Астапов, заведующий Кафедра философии религии и религиоведения, Института философии и социально-политических наук.
- «Моделирование развития промышленного комплекса Южного федерального округа в условиях введенных экономических санкций – Татьяна Макареня, заведующий кафедра инженерной экономики Институт управления в экономических, экологических и социальных системах.
- «Социально-экономические факторы счастья россиян» — Людмила Скачкова, заведующий кафедрой управления человеческими ресурсами экономического факультета.
- «Диаспорные институты в интеграции и дезинтеграции полиэтнического сообщества Юга России» — Андрей Бедрик, доцент, кандидат социологических наук, директор Института социологии и регионоведения.
- «Американский период жизни и творчества Н. О. Лосского: новые архивные материалы» — Елена Сердюкова, доцент, кандидат философских наук, директор Института философии и социально-политических наук.
- «Разработка технологии и исследование свойств наноструктур на основе массивов ZnO наностержней, допированных Sn и Au для чувствительных элементов сенсоров газов» — Александра Иванищева, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, стажёр-исследователь, Научно-исследовательская лаборатория технологии функциональных наноматериалов – Лаборант-исследователь.
- «Исследование свойств оксидных полупроводников и разработка эффективных неорганических солнечных элементов на их основе» – Александр Саенко, доцент кафедры радиотехнической электроники и наноэлектроники Института нанотехнологий, электроники и приборостроения.
- «Решение некоторых научных задач, направленных на разработку антенной техники миллиметрового диапазона длин волн» — Армен Геворкян, кандидат технических наук, доцент кафедры антенн и радиопередающих устройств Института радиотехнических систем и управления.