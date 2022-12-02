39 проектов ученых ЮФУ получат грантовую поддержку РНФ

Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов малых отдельных научных групп 2022 года. В рамках конкурса экспертным советом Фонда по результатам экспертизы было отобрано 2017 проектов.

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2023–2024 годах по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации, с последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер одного гранта РНФ составляет до 1,5 миллиона рублей ежегодно.

Основная задача конкурса — создание и развитие новых для научных тематик коллективов (в том числе, на определение объекта и предмета исследования, составление плана исследования, выбор методов исследования) и формирование исследовательских команд. Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) — от 2 до 4 человек.

Подробная информация доступна в разделе «Конкурсы» .

Всего Российский научный фонд поддержит в 2023–2024 годах 39 проектов ученых ЮФУ, которые проводят исследования в разных областях науки, как социо-гуманитарного направления, так и естественно-научного и прикладного характера. По числу поддержанных РНФ проектов ЮФУ вошел в ТОП-10 вузов России и опережает многие университеты Юга России, занимая первое место среди вузов Ростовской области.

«Небольшие исследовательские группы отличаются высокой мобильностью и гибкостью. Коллективы учёных, работающих в ЮФУ, при необходимости образуют коллаборации, объединяясь для решения различных задач на стыках разных областей знаний. Такой междисциплинарный подход наиболее эффективен и в точных, и в естественных, и в социогуманитарных науках. Поэтому поддержка групп, состоящих из небольшого числа исследователей, очень важна для расширения научной работы в самых актуальных сферах, в том числе, в рамках проектов программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Мы уверены, что грантовая поддержка РНФ позволит исследовательским коллективам нашего университета добиться прорывных результатов для обеспечения технологического суверенитета страны и устойчивого развития общества», — поделилась ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Коллективный проект под руководством д. и. н., профессора ИИМО ЮФУ Дмитрия Сень «Западнокавказский культурный ареал горских евреев история, идентичности, общинные структуры» попал в список победителей. В работе над исследованием принимают участие историки и этнологи не только из ЮФУ, но и специалисты из Санкт-Петербурга и Краснодара.

«Исследование будет направленно на создание системного историко-этнологического описания ареала бытования нальчикских и джегонасских горских евреев от момента создания ими «собственных» поселений в середине XIX в. вплоть до современности. Творческое сотрудничество историков и этнографов поможет максимально полно проанализировать в историко-сравнительном отношении процессы группообразования общин Джегонаса и Нальчика как сложных систем с многовекторными связями и коммуникациями, в том числе с другими местными (мусульманскими и др.) сообществами», — рассказал Дмитрий Сень.

Проект «Социально-экономические факторы счастья россиян», представленный на конкурс Людмилой Скачковой, заведующей кафедрой человеческих ресурсов Экономического факультета ЮФУ, также будет поддержан РНФ.

«В экономической теории концепция «благосостояния», основанная на рациональном подходе, сменяется концепцией «благополучия». В рамках мейнстрима объективные аспекты измерения качества жизни дополняются субъективными: ориентация не на уровень дохода, а на уровень субъективного восприятия своего дохода, субъективного восприятия своего существования в экономике и обществе (себя как индивида, и себя как члена группы — семьи, работы, друзей и др.)», — пояснила суть исследования Людмила Скачкова.

Как рассказал руководитель еще одного проекта «СВЧ-поглощение в нанотекстурированных мультиферроидных средах: от вторичной периодичности — к активным экранирующим материалам», который будет поддержан РНФ, ведущий научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Константин Андрюшин, в настоящее время для производства современной высокочастотной радиотехники электрически активные материалы рассматриваются как перспективные для использования в дециметровом и сантиметровом диапазонах. В частности, предполагается, что электрически активные материалы могут быть использованы для поглощения энергии электромагнитных волн.

«Однако до настоящего времени в научной и технической литературе отсутствуют сведения об этом поглощении, которые могли бы быть использованы при разработке высокочастотных устройств и систем. Более того, не определены даже направления исследований, которые могли бы привести к созданию активных материалов, пригодных для целей поглощения энергии. Таким образом, актуальным представляется получение ряда мультиферроидных материалов, в том числе, нанотекстурированных и потенциально обладающих высоких уровней СВЧ- поглощения, а также их комплексные исследования в широком интервале внешних воздействий, что позволит установить закономерности формирования корреляционных связей состав- структура-свойства и осуществить выбор единой методики для измерения радиопоглощающих свойств материалов», — отметил Константин Андрюшин.

Как отметил руководитель проекта «Генезис и оценка руд критических металлов в кайнозойских металлоносных бурых углях Дальнего Востока России» заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Алексей Наставкин, выполнение исследований по этому проекту позволит опередить наших конкурентов за рубежом в теории и практике рудогенеза критических металлов и обеспечить тем самым передовые позиции российской геологической науке, одновременно укрепив минерально-сырьевую базу критических металлов нашей страны для обеспечения потребностей металлургической, авиационно-космической, атомной и других отраслей промышленности, для развития новых технологий и, в целом, для обеспечения научно-технического прогресса.

«Уверен, что уровень проводимых исследований будет соответствовать мировому уровню исследований в результате привлечения к работе высококвалифицированных ученых (в том числе профессор В.И. Вялов), а привлекаемые инструментальные аналитические методы полностью равнозначны зарубежным (например, масс-спектрометрия)», — подчеркнул Алексей Наставкин.

Список проектов-победителей подразделений ЮФУ