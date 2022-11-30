Как узнать прописку человека посредством сервиса Himera Search

Несмотря на высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий, люди продолжают теряться.

Порой нужно найти или узнать адрес прописки человека. Но кто может разыскивать людей? Это родственники, друзья, одноклассники, коллеги. Однако не всегда есть возможность обратиться в государственные структуры, так как обращение должно иметь законные основания. А если бывший одногруппник просто хочет найти товарища по институту, то он точно не станет подавать запрос в полицию, чтобы узнать адрес. Для этого, есть сервис Химера, который помогает в поиске информации.

Сервис Химера Серч: ищем вместе

Поиск людей требуется в самых разных случаях: ищут родственников, переехавших в другие регионы страны;

узнать прописку по фамилии бесплатно своих родителей, братьев, сестер хотят дети, попавшие в детский дом или усыновленные и следствие этого разлученные между собой;

для отправки официальных документов или приглашения;

при розыске людей, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Кроме того, разыскивают уклонистов от срочной службы;

Кроме того, разыскивают уклонистов от срочной службы; разыскивают законных наследников для их вступления в права наследования;

ищут людей, указанных в завещании;

разыскивают кредитных должников.

Вопрос, как узнать прописку человека, встает и при совершении сделок с недвижимостью. Заключая сделку с продавцом или покупателем квартиры, стоит уточнить, верно ли указаны сведения о прописанных в жилище, нет ли махинаций.

Поиск можно вести различными путями. У сотрудников правоохранительных органов полномочий больше, перед ними открыты единые реестры государственных ведомств. Простым гражданам не всегда удается воспользоваться этими данными.

Можно вести поиск через поисковую строку Яндекса и Гугла, просмотреть социальные сети, телефонные книги, обзвонить справочные службы. Однако вся эта информация собрана в одном месте — сервис Himera Search.

Платформа позволяет вести поиск физического лица по адресу электронной почты, ФИО, фотографии, телефону, номеру автомобиля, водительскому удостоверению, ИНН.

Далеко не в каждом населенном пункте есть справочная служба, которая знает, как узнать место прописки человека. Но если есть доступ в интернет, значит, справочные службы всех российских городов будут доступны в одном месте. Химера объединила базы данных государственных структур, в том числе и таких, как служба судебных приставов. Регистрация здесь довольно простая.

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