Преимущества инвестиций в недвижимость Флориды в 2022 году

Солнечный штат США — Флорида — традиционно привлекает иностранных инвесторов. Рынок недвижимости во Флориде в 2021 году показал ошеломляющие результаты.

В 2022 году повышенный спрос и рост цен сохранились. Рассмотрим, изучив аналитические данные статистики, целесообразно ли инвестировать в жилой фонд Флориды прямо сейчас.

Исторические изменения цен

По данным Freddie Mac, ежемесячно публикующих отчет об индексе цен на жилье, стоимость недвижимости с апреля 2022 года и до настоящего момента выросли более чем на 156%. Только за последние пять лет цены домов увеличились на 82%. Лидирующие позиции по росту стоимости жилья демонстрируют Майами, Тампа, Орландо. По показателям качества жизни, благоустроенности и активности развития лидирующие позиции в списке лучших городов для инвестирования занимают Спринг-Хилл близ Тампы, Лихай-Акрс близ Форт-Майерса и Палм-Бей в округе Бровард.

Ключевые цифры рынка недвижимости Флориды Средняя стоимость жилья в 2022 году составляет 385 тыс. долларов.

За последний год рост цен составил 33,1%.

Количество покупателей, готовых внести всю сумму при заключении сделки наличными, увеличилось вдвое.

Средний срок заключения контракта по покупке дома составляет всего 8 дней.

В начале второго квартала текущего года число предложений по продаже домов сократилось на 2% в соотношении с аналогичным периодом 2021 года.

Ключевая статистика рынка недвижимости Флориды варьируется в зависимости от места нахождения жилья. Наиболее активны продажи в Майами, Тампе, Орландо, Таллахасси, Джексонвилле.

Привлекательность инвестиций в недвижимость для сдачи в аренду

Арендная плата во Флориде существенно выросла. В среднем прирост составил 16-19% по штату, но в Майами и Тампе эти цифры перешагнули отметку в 30%. Пока только 34% единиц жилья во Флориде заняты арендаторами, что свидетельствует о том, у рынка аренды есть широкие возможности для дальнейшего развития.

Потенциальная выгода от инвестиций в зарубежную недвижимость Флориды

Комфортные климатические условия и выгодные налоговые ставки делают Флориду привлекательной. Среди других ключевых инвестиционных моментов можно отметить:

Ежегодную капитализацию стоимости. Апартаменты всегда можно перепродать дороже.

Апартаменты всегда можно перепродать дороже. Востребованность штата как среди внешних, так и внутренних мигрантов. Население Флориды ежегодно увеличивается и далеко не все приезжающие готовы сразу вложиться в покупку недвижимости. Многие предпочитают рынок аренды.

Население Флориды ежегодно увеличивается и далеко не все приезжающие готовы сразу вложиться в покупку недвижимости. Многие предпочитают рынок аренды. Ликвидность. Сокращение застройки из-за пандемии и роста цен на строительные материалы влечет к дефициту предложений, который будет ощущаться все острее. Особенно это касается отдельно стоящих домов. Поэтому трудностей с продажей любого типа жилья в штате не существует.

На официальном сайте https://florida.realestate/ru/ можно найти актуальные предложения продаж по всем востребованным локациям Флориды. Специалисты помогут с выбором жилого фонда для переезда или в качестве инвестиций. Изучить цены можно в режиме реального времени.

На правах рекламы.



