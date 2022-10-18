МФО и банки: куда податься заемщику



Сегодня для решения возникших материальных проблем совершенно необязательно обращаться в банк, где без гарантий успешного исхода дела потребуется провести немало времени во время бюрократических процедур, предоставить множество справок. На выручку все чаще приходят микрофинансовые организации с более лояльным подходом по ряду вопросов.





Сведения по таким компаниям и их предложениям сегодня можно получить через интернет. Например, займы онлайн на Сравни представлены десятками вариантов, кардинально различающихся своими условиями по всем ключевым позициям. Здесь легко сравнивать программы между собой и выбирать что-то оптимальное именно для себя.

Если рассматривать микрофинансовые организации и банки, то первые чаще всего оказываются предпочтительнее, за исключением отдельных случаев. Они не интересуются, на какие цели будут потрачены полученные клиентом средства. Выдача денег происходит буквально в течение нескольких минут после обращения заемщика. Причем сотрудничество может проводиться не только в офисах, но и полностью удаленно. Любые процессы, начиная с составления заявки и заканчивая получением ссуды, доступны дистанционно за счет продуманных инструментов, автоматизированных систем оценки рисков, каналов для перевода средств. Большинство организаций охотно взаимодействуют с любыми категориями потребителей, в том числе и с достаточно проблематичными, например с пенсионерами, студентами. На микрозаймы онлайн России можно рассчитывать и при наличии не слишком чистой кредитной истории. Среди минусов МФО можно отметить процентную ставку. За счет того, что она начисляется ежедневно, сумма к возврату может оказаться немалой.

Банки же способны стать настоящей палочкой-выручалочкой в случае, если требуется получение крупной суммы и на длительный срок. Микрофинансовые организации преимущественно выдают незначительные средства и на несколько дней или недель, реже — на несколько месяцев. В банке же деньгами можно пользоваться и несколько лет.

Микрокредитный рынок сегодня находится как на ладони, в рамках специализированных онлайн-площадок, использование которых имеет несколько плюсов. Прежде всего, такие серьезные проекты, как Сравни, отбирают для размещения на своих просторах только МФО с лицензией от ЦБ РФ, что дает потребителям возможность избежать мошенников. Здесь при выборе подходящего предложения можно ориентироваться не просто на описания, а еще и на независимые рейтинги на основе клиентских отзывов. Также может быть доступна услуга получения займов на совершенно прозрачных изначально условиях: заявитель видит все продукты без скрытых комиссий, страховок и прочего.

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