Стили для дизайна интерьера коттеджа

Сам термин «дизайн интерьера» предполагает организацию жизненного пространства. Важно сделать здание комфортным для проживания. Чтобы оформление помещений выглядело гармонично и привлекательно, необходимо придерживаться выбранной стилистики.

При оформлении внутреннего пространства нужно соблюдать базовые правила: Подбор качественных материалов для отделки;

Соблюдение заданной цветовой гаммы;

Грамотное сочетание декоративных деталей и искусственного освещения.

В комбинации это позволит создать красивый дизайн интерьера загородного дома. При оформлении жилых площадей можно опираться на уже существующие стили.

Классический

Вопреки стремительному развитию техники, появлению новых материалов остаются не теряющие актуальности формы и расцветки. Для классического стиля дизайна интерьера коттеджа характерны пастельные тона. Чаще всего используются бежевый, белый, золотой, нежно-розовый и нежно-голубой. Не менее популярен и оттенок слоновой кости. Разбавить указанные цвета предлагается бронзой, красным, коричневым.

В классике неприемлемо обилие мебели. Обстановка должна подчиняться принципам симметрии. Основной материал классического интерьера — дерево. Прекрасно подходят вишня, дуб, орех. Используются и предметы мебели из мрамора, металла с позолотой. Обивка диванов и кресел должна быть велюровой либо кожаной. В центре комнаты находится крупный объект, по обеим сторонам которого симметрично расставляются все прочие элементы. Приветствуется резной декор, изогнутые ножки.

Неоклассика

Современная интерпретация канонов. Здесь также роскошь органично соединена с элегантностью. Крупная люстра, декорированный лепниной потолок – яркие элементы данного направления в оформлении пространства. Важно не увлекаться использованием классических деталей. В противном случае есть риск превратить загородный дом в подобие музея. Можно дополнить светлые полы, стены, мебель темными акцентами. Еще один прием — укладка на стены зеркальной плитки.

Прованс

Этот стиль считается одним из наиболее уютных и подходящих для декорирования коттеджей. Данное направление в оформлении интерьера нельзя назвать чисто деревенским. Предметы мебели должны быть потертыми, с налетом антикварной дороговизны.

В дизайне в духе прованса могут использоваться лишь близкие к природным оттенки. Идеально подходят тона цветущего поля. Внутренняя отделка может быть песочно-кремовой, кирпично-красной или желтой. Текстильные элементы подойдут розового, бледно-желтого или кремового оттенка. Кричащие цвета недопустимы — только приглушенная, спокойная палитра. Стиль считается консервативным, с присущими ему простотой и естественностью. Отделка должна быть небрежной, что придает виду помещения особый уют.

Модерн

Отличительная особенность стилевого направления — отсутствие четких, прямых линий. Предпочтение отдается натуралистичным и с плавным закруглением очертаниям. Модерн возник во Франции более 120 лет назад. И сегодня его часто используют для декорирования внутреннего пространства коттеджей. Изящно изогнутые ножки, люстры сложной конфигурации на фоне светлой отделки — именно так выглядит модерн в интерьере.

При оформлении пространства руководствуются принципом: «функция задает форму». Стилистика придает особое значение освещению. Поэтому стоит добавить светлых и зеркальных поверхностей в интерьер. При этом особенностью такого дизайна является противопоставление классике. Создаваемая обстановка должна быть практичной и современной, без помпезности.

Ар-деко

Довольно редко используется для оформления помещений загородных домов. Характеризуется интенсивностью и контрастностью, с отходом от минимализма и аскетичности. Здесь органично скомбинированы строгость и шик, прямые линии и замысловатые формы, чистые цвета и необычные узоры. В такой интерьер коттеджа отлично впишется мебель из покрытой лаком древесины, металла. Предметы обстановки должны быть большого размера. Для отделки пола лучше всего подходит полированный паркет.

Хай-тек

Строгая цветовая гамма, выверенные пропорции и почти полное отсутствие декоративных деталей — вот характерные признаки этого стиля. Во главу угла ставится функциональность. Каждый элемент обстановки должен иметь практическое значение.

Оформление пространства в духе хай-тек подразумевает применение холодных оттенков: металлик, серый, серебристый. Ничего лишнего, прагматизм и неисторичность – именно так должно выглядеть помещение. Каждая деталь заранее продумана, прослеживается четкая концепция организации обстановки. Внешняя строгость подчеркнута мебелью из прозрачных материалов, стеллажами оригинальной конфигурации, встроенной техникой. В отделке отдается предпочтение стеклу, пластику, металлу. Хай-тек позволяет наполнить пространство объемом.

Минимализм

Также часто используется для оформления внутреннего убранства загородных домов. Простота и функциональность подразумевают малое число предметов мебели и декоративных деталей. Поэтому минимализм хорош и для небольших комнат.

Это не просто стиль, это подлинный концепт. Нужно использовать минимальное число оттенков в отделке — не более двух-трёх. Обязательно добавить максимум света в помещение. Мебель сюда подходит с геометрическими четкими формами. Милые безделушки и яркие декоративные детали здесь неуместны. Из материалов предпочтительны стекло, металл, вставки из натурального камня. Обои следует выбирать со спокойным рисунком, еще лучше – однотонные светлых оттенков. Для пола оптимальный вариант — ламинат под дерево или плитка спокойного цвета. Внести разнообразие в интерьер позволит текстиль: ковры, пледы, покрывала.

Вдохнуть в пространство жизнь можно с помощью светодизайна. Идеальный вариант — панорамные окна.

Кантри

В интерьере допустимы лишь натуральные материалы для отделки поверхностей. В деталях оформления могут проглядываться старинные национальные признаки: клетчатые покрывала, кружевные полотенца с вышивкой и т. д.

Предметы мебели подходят лишь сделанные из натурального дерева. Внешне обстановка должна смотреться массивно, как будто вырублена топором. Органично смотрятся в интерьере данного стиля кресла из плетеной лозы, элементы из кованого метала. Фасады мебели не терпят декора: матовая поверхность, простая фурнитура, с потертостями и набольшими сколами. Хромированные, пластиковые, синтетические материалы не приемлемы.

Фьюжн

Все чаще используется для оформления внутреннего пространства коттеджей. Здесь встречается сразу несколько стилевых направлений. Фьюжн считается модным и эклектичным. Благодаря оригинальному сочетанию разнородных элементов интерьер выглядит свежо и необычно. Имитация сруба может быть дополнена велюровыми креслами и люстрой из деревянных лап.

Цветовая палитра разнообразна: от лимонного до алого и травяного. Однако нужно избегать хаотичности. Предусматривается комбинация разных материалов: дерева и металла, меха и стекла. Важно, чтобы в конечном итоге сформировалась гармоничная композиция.

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