Ричтраки и штабелеры: отличия

Неискушенный покупатель складского оборудования не всегда может заметить разницу между такими видами техники, как ричтрак и штабелер, которые, кстати, можно недорого купить в Ростове.

Оба вида механизмов облегчают труд человека при перемещении и складировании груза в ограниченном пространстве складских помещений. Однако разница между этими устройствами довольно существенная. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет штабелер

Это самоходная тележка, работающая от тяги электрического двигателя. Она оснащена специальной мачтой и грузоподъемными вилами. Штабелер – это далеко не погрузчик, поэтому на нем практически невозможно транспортировать грузы. Он предназначен в основном для подъема груза вверх с последующей укладкой его на стеллажи.

Компактный и удобный, штабелер отлично адаптирован для операций с грузом в проходах между штабелями.

Ричтрак: что это такое?

На первый взгляд это устройство можно перепутать со штабелером, если бы не выдвижной грузоподъемник, которого у штабелера нет. У ричтрака могут выдвигаться либо вилы для захвата, либо мачта. Это приспособление создано специально для эксплуатирования в узких проходах между стеллажами и, кроме того, оно рекомендовано для складских помещений, в которых товары хранятся на высоте до 12 м.

Приобрести такую технику можно в компании «Адванта М Ростов» на сайте https://advanta-rostov.ru/. Благодаря ричтракам плотность складирования товаров увеличивается более, чем на одну треть.

Конструктивная разница между штабелерами и ричтраками

Главное различие между этими механизмами кроется в конструкции грузоподъемного устройства. Штабелеры имеют неподвижную мачту, поэтому вилы на каретки могут перемещаться по ней только вверх-вниз. А для перемещения груза горизонтально приходится все устройство передвигать по полу.

Ричтрак в этом отношении выгодно отличается от штабелера: мачта у него выдвижная, и поэтому она способна обеспечивать хорошую маневренность в тесных проходах склада, стабилизируя при этом нагрузку.

Разница — в высоте подъема

Конструкция штабелера не позволяет ему поднять груз на высоту более шести метров. Ричтраки в этом отношении в разы превосходят штабелеры, поскольку могут поднять груз на высоту до 12 метров. Эта способность поддерживается специальными опциями, которые могут контролировать и стабилизировать равновесие. Это достигается за счет:

подвижной каретки;

наклона мачты и вил;

противовеса, в качестве которого иногда может служить кабина;

системы видеоконтроля.

Ричтрак устроен гораздо сложнее штабелера, и функционал у него намного богаче. Поэтому и стоит он в два раза дороже. Однако не стоит забывать, что высокая производительность ричтрака с лихвой окупает его стоимость.

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