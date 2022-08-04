Основные плюсы получения автокредита для клиента

Многие граждане желают приобрести автомобиль, но при этом не имеют достаточного количества денежных средств.

Финансовое учреждение предлагает большой выбор банковских продуктов и одним из самых востребованных является автокредит. Клиенту предлагается машина в кредит без взноса и поручителей. Получить заемные средства на автомобиль доступно без посещения офиса финансового учреждения. Все этапы оформления кредита проводится в дистанционном формате.

Почему выгодно взять автокредит?

Для приобретения автомобиля можно оформить потребительский кредит. Он является нецелевым. Полученные денежные средства можно потратить на покупку автомобиля с большим пробегом. При этом клиент не сможет получить больше 2000000 рублей. Срок погашения кредита тоже ограничен. Он может составлять не более трёх лет. После оформления автокредита заемщику предлагаются более выгодные условия погашения займа. Получить кредит клиент сможет под невысокую процентную ставку. При этом банк предлагает денежные средства в размере до 3000000 рублей. Срок погашения кредита составляет до пяти лет. По условиям договора, клиент может купить новую машину в салоне или подержанную с рук. При оформлении автокредита не требуется обязательного приобретения полиса КАСКО.

Для получения автокредита необходимо: Открыть сайт финансового учреждения.

Заполнить электронную форму.

Указать в заявке сумму кредита и личные данные.

Подождать рассмотрения документа.

Согласовать встречу с представителем банка.

Подписать кредитный договор.

Получить карту с денежными средствами.

Приобрести автомобиль.

Направить в банк копию документов на машину.

Какие требования предъявляются к клиенту при выдаче автокредита?

При оформлении автокредита к клиенту предъявляются минимальные требования. Возраст клиента должен составлять от 18 до 70 лет. При этом, если заемщику исполнилось 68 лет, банк не сможет выдать кредит на срок более двух лет. По условиям выдачи займа, клиент должен являться гражданином России и иметь постоянную регистрацию по месту жительства. Заемщик должен иметь постоянный источник дохода, которого будет достаточно для погашения долга. К машине со стороны банка также предъявляются определенные требования. Автомобиль должен быть не старше 18 лет и находиться в исправном состоянии. Приобрести легковую машину с пробегом можно в салоне или по объявлению. Важно, чтобы автомобиль не находился в залоге и не числился в угоне. На приобретенную машину банком накладываются определенные ограничения на проведение любых сделок. Транспортное средство нельзя сдать в аренду, обменять, продать или подарить.

Акционерное общество “Тинькофф Банк”:

ОГРН 1027739642281,

город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.

На правах рекламы.



