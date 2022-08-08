Купить электротельфер в Минске: недорого и надежно

08.08.22, Домострой, Новости

Тельфер электрический используется, как правило, в промышленных целях и отличается высокими техническими характеристиками.

Также электротельфер можно купить для перевозки груза и выполнения тяговых работ. Есть тельферы со специальными температурными режимами (чтобы двигатель не перегрелся), а у кранов-тельферов предусмотрено дистанционное управление.

Из чего состоит тельфер

В электротельфер входят следующие составные части:

  • конструкционная легированная сталь;
  • медная обмотка двигателя;
  • крюк из углеродистой стали;
  • канатная модель цепи, защищающая от коррозии;
  • порошково-полимерная краска, которой покрыт корпус тельфера.


Электротельфер действительно уникален. Его грузоподъемность существенно выше, чем у стандартных лебедок, что повышает производительность прибора в целом. Если рассматривать в цифрах, то тельфер поднимает до 10 тонн. Подробнее об этом можно узнать на сайте https://www.inolta.by/.

Купить электротельфер можно в Минске: продажами электротельферов занимается компания «Инолта».

Преимущества сотрудничества с компанией

1. Качество и выгодная цена первого импортера. То есть, у компании нет посредников – следовательно, клиентам предлагается качественная и относительно недорогая продукция.

2. Широкий ассортимент. Многочисленные модели тельферов с разными техническими характеристиками.

3. Возможность оформления заказа как по телефону, так и в режиме онлайн. Если есть вопросы, можно заказать звонок на удобное время, однако с учетом особенностей работы «Инолты». На сайте указаны рабочие часы и выходные дни.

4. Компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами.

5. Выгодные предложения для постоянных клиентов, регулярные акции, скидки, бонусы и подарки.

6. Оплата производится только по безналичному расчету. По поводу сроков заказчик договаривается непосредственно с менеджером, который будет курировать оформление и доставку товаров.

Доставка товара осуществляется по Минску и другим городам Беларуси. Особой популярностью пользуются пункты самовывоза. Возможна доплата за доставку, если объем партии слишком большой, а также за срочность.

Таким образом, электрический тельфер – это практически незаменимая вещь на современных складах, заводах и предприятиях, занимающихся перевозкой и перестановкой грузов. Действительно, зачем мучиться с обычными лебедками, если можно заказать куда более мощное устройство? Конечно, предварительно нужно проконсультироваться со специалистами, которые посоветуют выбрать определенную модель. Все зависит от объема предстоящей работы.

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