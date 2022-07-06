Кредитные карты для автовладельцев: какие выбрать в 2022 году

У любого водителя при себе должна быть определенная сумма средств. В дороге могут произойти самые непредвиденные ситуации, когда понадобится вызывать эвакуатор, оплачивать экспресс-ремонт на СТО, платить за бензин на заправке и прочее.

К счастью, сегодня нет острой необходимости возить крупные суммы наличными, поскольку оплатить те или иные услуги можно напрямую с карты через мобильное приложения банка или терминал. Tinkoff Drive — выгодная кредитка для автомобилистов.

Кредитная карта с кэшбэком на заправках

Основная статья расходов автовладельца — горючее. Если у водителя оформлена кредитка Tinkoff Drive, эта карта кэшбэк 10 процентов на АЗС позволит получать, а также другие разнообразные бонусы:

5% за оплату автоуслуг — прохождение ТО, ремонт на СТО, вызов эвакуатора;

один процент кэшбэка за любые другие покупки — супермаркеты, книжные магазины, заказ товаров онлайн;

беспроцентная рассрочка в партнерских интернет-магазинах на срок до 12 месяцев;

солидные скидки на страховые продукты Тинькофф Страхование.

Если водитель в течение 55 дней после совершения покупки или оплаты услуги закрыл долг, проценты по кредиту не насчитываются. А накопленные бонусы сохраняются на протяжении трех лет. Потратить их можно на любые цели по собственному усмотрению. Как видим, условия действительно привлекательные. А благодаря лимиту до 700 тысяч, у вас всегда будут деньги на экстренные расходы.

Оформление кредитки для водителей в онлайн-режиме

Визит в банковское отделение для получения консультации или новой кредитной карты может запомниться надолго: очереди у касс, менеджеры ушли на обеденный перерыв, внезапно исчез интернет и так далее. Если же являетесь клиентом Тинькофф банка, обо всех этих проблемах можно забыть. Оформляйте кредитку с кэшбэком на АЗС, а также любые другие банковские продукты в онлайн-режиме:

рассчитайте кредит на бесплатном онлайн-калькуляторе;

заполнение анкеты занимает пять минут;

оперативное рассмотрение заявки;

доставка прямо на дом или в офис;

возможность вносить ежемесячные платежи и переводить средства между счетами в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте.

Миллионы пользователей успели оценить преимущества на собственном примере. Снимать же деньги как с кредитки, так и дебетовой карты можно без комиссий. Онлайн-консультанты всегда готовы помочь клиентам при возникновении вопросов.

Акционерное общество “Тинькофф Банк”:

ОГРН 1027739642281,

город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.

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