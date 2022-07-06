Кредитные карты для автовладельцев: какие выбрать в 2022 году

У любого водителя при себе должна быть определенная сумма средств. В дороге могут произойти самые непредвиденные ситуации, когда понадобится вызывать эвакуатор, оплачивать экспресс-ремонт на СТО, платить за бензин на заправке и прочее.
К счастью, сегодня нет острой необходимости возить крупные суммы наличными, поскольку оплатить те или иные услуги можно напрямую с карты через мобильное приложения банка или терминал. Tinkoff Drive — выгодная кредитка для автомобилистов.
Кредитная карта с кэшбэком на заправках
Основная статья расходов автовладельца — горючее. Если у водителя оформлена кредитка Tinkoff Drive, эта карта кэшбэк 10 процентов на АЗС позволит получать, а также другие разнообразные бонусы:
- 5% за оплату автоуслуг — прохождение ТО, ремонт на СТО, вызов эвакуатора;
- один процент кэшбэка за любые другие покупки — супермаркеты, книжные магазины, заказ товаров онлайн;
- беспроцентная рассрочка в партнерских интернет-магазинах на срок до 12 месяцев;
- солидные скидки на страховые продукты Тинькофф Страхование.
Если водитель в течение 55 дней после совершения покупки или оплаты услуги закрыл долг, проценты по кредиту не насчитываются. А накопленные бонусы сохраняются на протяжении трех лет. Потратить их можно на любые цели по собственному усмотрению. Как видим, условия действительно привлекательные. А благодаря лимиту до 700 тысяч, у вас всегда будут деньги на экстренные расходы.
Оформление кредитки для водителей в онлайн-режиме
Визит в банковское отделение для получения консультации или новой кредитной карты может запомниться надолго: очереди у касс, менеджеры ушли на обеденный перерыв, внезапно исчез интернет и так далее. Если же являетесь клиентом Тинькофф банка, обо всех этих проблемах можно забыть. Оформляйте кредитку с кэшбэком на АЗС, а также любые другие банковские продукты в онлайн-режиме:
- рассчитайте кредит на бесплатном онлайн-калькуляторе;
- заполнение анкеты занимает пять минут;
- оперативное рассмотрение заявки;
- доставка прямо на дом или в офис;
- возможность вносить ежемесячные платежи и переводить средства между счетами в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте.
Миллионы пользователей успели оценить преимущества на собственном примере. Снимать же деньги как с кредитки, так и дебетовой карты можно без комиссий. Онлайн-консультанты всегда готовы помочь клиентам при возникновении вопросов.
Акционерное общество “Тинькофф Банк”:
ОГРН 1027739642281,
город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.
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