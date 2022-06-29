Выгодная карта для путешествий

Отправляясь в путешествие необязательно брать с собой бумажные купюры. Достаточно взять легкую пластиковую карту.

Она не занимает много места, а деньги на ней находятся в полной безопасности. Банком предлагается удобная кредитная карта путешественника с выгодными условиями обслуживания. Для оформления платежного инструмента не требуется посещать офис банка. Все этапы получения кредитной карты проводятся в дистанционном формате.

Какую карту лучше взять в путешествие?

Для путешествий по России достаточно иметь карту с рублевым счетом. Если планируется поездка за границу, нужно обратить внимание на валюту, которая используется в этой стране. Можно открыть несколько валютных счетов и привязать их к карте. Многие путешественники берут в поездку дебетовую карту, на которой находятся только их собственные средства. С ее помощью можно расплачиваться за покупки в магазинах и получать бонусы. Средства надежно хранятся на карте и даже если ее украдут, то платежный инструмент легко заблокировать и сообщить об этом в банк. Кредитная карта в отличие от дебетовой имеет намного больше возможностей.

Особенности кредитной карты для путешествий

Для держателя кредитной карты банком предоставляется ряд преимуществ. Траты за ежедневные покупки возвращаются на карту милями, которыми можно компенсировать приобретенные авиабилеты или оплатить мобильную связь. Это особенно важно для тех, кто часто отправляется в поездки. За каждую проведенную транзакцию клиент получает на карту до 2% кэшбэка. Также до 10% милями возвращается при бронировании отелей и до 5% за приобретение билетов на поезд. Накопленные мили действительны до 5 лет. После покупке авиабилета в течение 3 месяцев их можно обменять на рубли. Банком предоставляется льготный беспроцентный период до 55 дней на любые покупки товаров и до 12 месяцев рассрочки у партнеров банка. После оформления кредитной карты для путешествий клиент имеет возможность бесплатно получить страховой полис.

Полис покрывает следующие расходы: занятие активным отдыхом;

утрата багажа;

задержка рейса;

компенсация расходов на лечение.

Как оформить кредитную карту?

Для оформления кредитной карты для путешествий необходимо зайти на сайт банка и заполнить электронную заявку. В ней следует указать личные данные, электронную почту, номер мобильного телефона и кредитный лимит. После рассмотрения заявки при положительном решении с клиентом связывается сотрудник банка и договаривается о доставке карты и подписании договора. Если заявитель является клиентом банка, оформить карту можно через мобильное приложение или личный кабинет.

Акционерное общество “Тинькофф Банк”:

ОГРН 1027739642281,

город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.

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