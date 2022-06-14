В мир науки — со школьной парты

12 июня, в День России, состоялась экскурсия для школьников и студентов в Лабораторию клеточных и геномных технологий растений Ботанического сада Южного федерального университета. Мероприятие было организовано совместно с проектом «Большая перемена» и АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта «Наука рядом».

Отправиться на экскурсию в Ботанический сад ЮФУ и увидеть, как работают настоящие ученые, смогли ростовские школьники, входящие в региональную команду «Большой перемены», а также студенты 2-го курса Донского педагогического колледжа.

Цель масштабной акции — показать школьникам, что наука может быть понятной и увлекательной, рассказать им о научных направлениях и наладить диалог между учеными и подрастающим поколением, а также продемонстрировать научно-технологические достижения страны. Эти мероприятия продолжают цикл школьных экскурсий, запущенных в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий в России. В 2022-м они приурочены ко Дню России и Десятилетию науки и технологий.

Южный федеральный университет участвует в акции уже второй год подряд. В этом году в программу мероприятия вошла обзорная экскурсия по Ботаническому саду ЮФУ с посещением оранжереи, знаменитого старинного дуба и родника, которую провела ведущий инженер Ботанического сада ЮФУ Татьяна Русанова, а также экскурсия с кандидатом биологических наук Василием Чохели в научную лабораторию, в которой ученые клонируют растения из Красной книги.



«Наши дети должны выходить за рамки просто учебных заведений, они должны практиковаться и видеть науку изнутри. В данном случае мы говорим о биологии, поскольку мы находимся в Ботанический сад ЮФУ. Это очень важно для детей, потому что после таких мероприятий дети могут понять, нужна ли им эта профессия в дальнейшем, смогут ли они воспользоваться теми знаниями, которые они получили школе. Кроме того, после ребенок может поменять полностью профессию или наоборот прийти к профессии, о которой рассказал ученый. Насколько это важно судить не мне, потому что я уже выбрала профессию, но детям я предполагаю, что это очень полезно», — рассказала координатор клуба «Большая перемена» Ростов-на-Дону Виктория Иванова.

Вместе с сотрудником Лаборатории клеточных и геномных технологий растений ЮФУ дети поучаствовали в настоящем эксперименте и собственноручно выделили ДНК из сезонной клубники при помощи подручных материалов (моющее средство и соль), а также увидели, как происходит микроклональное размножение растений.



«Заинтересовывать детей заниматься наукой нужно как можно раньше. Тем более что есть такие возможности, как участие в проекте «Наука рядом». Пройдя по различным предприятиям и лабораториям, школьник уже сможет планировать своё будущее, начинать изучать литературу и готовиться к поступлению на ту специальность, которая его заинтересовала», — рассказал заведующий лабораторией клеточных и геномных технологий растений Ботанического сада ЮФУ Василий Чохели.

Напомним, что в экосистеме города и области Ботанический сад Южного федерального университета выполняет не только исследовательскую, но и образовательную функцию. Здесь находится основной комплекс зеленых насаждений — ведь не зря его называют легкими Ростова-на-Дону.



«Сегодня я вместе с региональной командой «Большой перемены» посетил Ботанический сад ЮФУ. Мы гуляли по Ботаническому саду, заходили в лаборатории, слушали интересные истории о том, как в нашу страну попали растения с других континентов и многое узнали о самом Ботаническом саде. Мне очень понравилась эта экскурсия, было интересно узнать что-то, что не входит в рамки моего обычного круга изучения», – поделился обучающийся СУНЦ ЮФО Дмитрий Гула. Своими впечатлениями об экскурсии поделилась ученица 11-го класса школы №2 г. Аксая Арина Мельникова: «Природу я люблю с самого детства, поэтому мне было очень интересно послушать на экскурсии про виды деревьев, историю заселения некоторых деревьев и растений. Отдельное внимание хочется обратить на воздух: он невероятно чистый и свежий. И, если честно, теперь мне так хочется иметь под рукой кнопку, которая сразу сможет перенести из шумного города в тихий, уютный и прохладный уголок Ботанического сада ЮФУ».



