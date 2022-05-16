Жизнь в Дубай Хиллз: комфортное жилье и не только

Дубай Хиллз — сообщество, которое, согласно официальным данным Земельного департамента Дубая, предоставленным по итогам 2021 года, попало в топ-3 популярных районов для аренды вилл или таунхаусов.

Это перспективный район как для инвестиций, так и для проживания. Комфортабельные дома в Дубай Хиллз — это умеренные цены, эстетичный облик, непревзойденная атмосфера приватности и все нужное для жизни на территории комплекса или рядом с ним. Если такое описание вызывает у вас приятные чувства, ознакомьтесь с сообществом получше в этом обзоре.

Дубай Хиллз: обзор сообщества

Крупный проект площадью более 11 млн кв.м. после завершения всех очередей строительства станет домом для более 100 000 жителей в более чем 30 районах.

Квартиры доступны в конфигурациях от 1 до 4 спален. Однако больше известен этот район как один из лучших поселков с виллами в Дубае: заинтересованные покупатели и арендаторы найдут здесь виллы в конфигурациях от 3 до 7 спален. Другие типы недвижимости в этом районе включают таунхаусы, роскошные особняки и даже участки для строительства.

Чем привлекательно сообщество?

Дубай Хиллз в наибольшей степени популярен среди инвесторов, но также многие семьи и молодые пары любят сообщество из-за его близости к центру и множества удобств в районе. Таким образом, за последние несколько лет тенденции продаж в Дубай Хиллз усилились.

Сообщество привлекательно для тех, кто ищет жизнь в приватном стиле. Для ценителей приватности здесь есть виллы в закрытых поселках с роскошными садами и собственными зелеными парками. В анклавах Dubai Hills Grove и Dubai Hills Views имеется ограниченное количество ультрароскошных вилл. Общее число объектов — 150. Владельцы могут выбрать участок площадью от 25 000 до 30 000 кв. футов и один из многочисленных вариантов отделки на свой вкус.

Сообщество также предлагает коммерческую недвижимость по разумным ценам. Аренда одного офиса будет стоить порядка 175 тысяч дирхамов ОАЭ в год. Приобретение офисов в Дубай Хиллз также возможно, стоимость такой покупки составит около 230 миллионов дирхамов ОАЭ.

Торговый центр Dubai Hills Mall

Наличие торгового центра в районе существенно увеличивает интерес потенциальных покупателей и арендаторов. Торгово-развлекательный комплекс Dubai Hills Mall может похвастаться более чем 600 ресторанами и торговыми точками, а также множеством развлекательных заведений для детей и взрослых.

Торговый центр занимает площадь 2 миллиона кв. м. Выбор товаров и продуктов питания, развлечений и услуг здесь невероятно широк. Также в этом месте находятся самые быстрые в мире американские горки, расположенные под крышей. Парк развлечений открылся совсем недавно — 17 февраля 2022 года.

Этот торговый центр в Дубай Хиллз уверенно конкурирует с Mall of the Emirates, еще одним торговым центром, расположенным в 10 минутах от сообщества.

Другие торговые центры, такие как Dubai Marina Mall, Dubai Mall и Oasis Center, расположены всего в 20 минутах от района.

Подбор недвижимости в Дубае

Узнайте больше о доступных вариантах роскошной недвижимости в Дубае на официальном сайте https://www.axcapital.ae/ru/. Жилье в перспективных районах, помощь в подборе, сопровождение сделки и помощь в сборе документов — все это доступно для вас на одном сайте.

Сделайте шаг в прекрасное будущее. Начните инвестировать в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах прямо сейчас!

На правах рекламы.



