Почему стоит приобрести жилье в Анталии?

Анталия — знаменитый курорт, а также локация, где чаще всего приобретают турецкую недвижимость в качестве инвестиций.

Побывав здесь на отдыхе, невозможно остаться равнодушным к этому месту. Этот город настолько располагает к себе, что немалое количество отдыхающих решают приобрести здесь еще одну квартиру или дом, чтобы приезжать сюда на время отпуска. Немало иностранных граждан принимают решение о переезде на ПМЖ или выбирают этот регион в качестве второго дома. Существует несколько причин, почему иностранцы выбирают этот город для жизни в Турции, и привлекательные цены на недвижимость в Анталии — лишь одна из них. Что же еще достойно внимания? Давайте узнаем.

Об Анталии

Это тот самый регион, где сохранены колорит и природная красота Турции: Анталия и ее пригороды занимают значительную часть Турецкой Республики, побережье протянулось на 350 километров, к тому же не стоит забывать о соседстве с чудесным горным хребтом Таурус.

Согласно статистическим данным, Анталия является наиболее популярным местом среди туристических городов, где ключевым считается пляжный отдых. Поток туристов ежегодно насчитывает около 15 миллионов человек. По мнению экспертов в сфере туризма, примерно 50% приезжих предпочитают арендовать жилье, что в свою очередь говорит о перспективе рентного бизнеса. В Анталии много вариантов квартир на берегу моря с красивыми видами, с выходом к пляжам и в то же время по доступной цене.

Таким образом, регион в одинаковой мере прекрасен как для жизни, так и для инвестиций — это надежный вариант, который всегда будет пользоваться спросом.

Почему стоит приобрести виллу или квартиру в Анталии?

Существует несколько факторов, влияющих на выбор покупателей, которые решили приобрести недвижимость в Анталии:

Качество жилья: дома построены из надежных материалов;

Доступная стоимость;

Близость к морю;

Отличные дороги и развязки;

Мягкий климат;

Инфраструктура со всеми удобствами.

Как развиты дороги и транспорт?

Любой крупный туристический город Турции имеет хорошие дороги и развитую транспортную инфраструктуру. Все это присутствует в Анталии. Здесь имеется собственный аэропорт, который принимает гостей из всех стран мира. Кстати, наличие аэропорта также влияет на решение инвесторов приобрести недвижимость именно в этом городе.

Местные жители и туристы легко могут добраться от одной точки города в другую благодаря наличию общественного транспорта. Кроме того, хорошо развита междугородняя автобусная сеть: автобусы курсируют от одного населенного пункта к другому как по побережью, так и вглубь материка. Еще один вариант транспорта, доступный здесь — это морские судна, в Анталии есть собственный порт.

Помощь в покупке недвижимости в Турции

Просмотреть, подобрать и выбрать интересные варианты домов и вилл, квартир или апартаментов можно на официальном сайте Turk.Estate. На этом портале вы сможете найти множество выгодных предложений от застройщиков и агентств недвижимости для жителей России о покупке турецкой недвижимости по приятным ценам. Переходите по ссылке, чтобы начать поиск прямо сейчас: https://turk.estate/.

На правах рекламы.



