Как подготовиться к выставке?

Если вы уже участвовали в выставках, то могли заметить причины, по которым стенд вашей компании стал невостребованным. Если же это ваш дебют, либо никаких выводов из прошлого мероприятия вы не сделали, самое время подумать о ключевых аспектах подготовки.

От того, насколько продуманной будет презентация компании и ее продукции зависит итоговый успех. Вам точно понадобится маркетинговая концепция, производство рекламной продукции высокого качества и рекламная стратегия. Но также придется поработать с персоналом, выработать правила поведения с целевой аудиторией. Поэтому представим пошаговую инструкцию подготовки к выставке.

Для начала сформулируйте цели. Обычно это повышение узнаваемости бренда и лояльности целевой аудитории, привлечение внимания к компании и ее продукции потенциальных инвесторов, партнеров, клиентов и покупателей. Если это так — действуйте по стандартному плану, добавляя в него индивидуально необходимые действия.

Шаг 1. Сформируйте команду организаторов

Помимо специалистов из службы маркетинга, рекламы и PR в подготовке могут принимать участие и другие сотрудники — вплоть до топ-менеджеров. Создайте команду, распределите роли. Учтите, что подготовку стоит начать хотя бы за 3-4 месяца до выставки. Но чем раньше, тем лучше.

Шаг 2. Создайте концепцию, проект и смету

Определите задачи, которые хотите решить при помощи выставки. Расставьте приоритеты. После этого создайте концепцию и уже на ее основе готовьте проект. Лучше всего провести его обсуждение и при необходимости внести корректировки. Когда все будет готово, создавайте смету и рассчитывайте примерный бюджет.

Шаг 3. Договоренности с организаторами

Естественно, договориться об участии вашей компании в проводимой выставке стоит задолго до начала подготовительных работ. Но вы также можете уточнить возможность размещения вашего стенда в наиболее подходящей зоне. Если вы знаете, на каком участке территории площадки сможете «поймать» максимальное число представителей целевой аудитории, то постарайтесь договориться о размещении стенда именно в этом месте.

Шаг 4. Разработка и изготовление рекламной продукции

Дизайн стенда и рекламных материалов — определяющий фактор привлечения внимания аудитории. Вы не можете ограничиваться стандартными шаблонами. Закажите индивидуальную разработку стенда и рекламной продукции, которая сможет привлечь внимание, заинтересовать, подчеркнуть сильные стороны вашей компании. Также подберите выставочные образцы, продумайте их презентацию.

Шаг 5. Обучите персонал

При необходимости пригласите профессионального бизнес-тренера для консультации. Помните, что работающие на выставке сотрудники должны уметь заинтересовать представителя целевой аудитории, интересно рассказать о компании и ее продукции, ответить на возникающие вопросы. Поэтому вы остро нуждаетесь в компетентных, коммуникабельных промоутерах.

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