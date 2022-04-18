Турция заняла 7-е место в рейтинге одних из лучших стран для покупки недвижимости и иммиграции.

Согласно последнему отчету HSBC Expat Explorer, Турция заняла 7-е место в рейтинге одних из лучших стран мира для иностранцев, мигрирующих заграницу для покупки недвижимости, работы и постоянного проживания. В сравнении с прошлым годом государство существенно улучшило свои показатели и поднялось на 15 позиций выше. Учитывая стремительно растущий спрос на тур за квартирой в Турцию, отмеченный многими местными застройщиками, в стране и, правда, появилось гораздо больше новых возможностей.

Исследование HSBC Expat Explorer затрагивало такие показатели, как качество жизни, баланс между работой и отдыхом и финансовая отдача. Турции удалось опередить несколько ведущих стран, включая Германию (8-е место), ОАЭ (9-е место), США (23-е место) и Великобританию (27-е место).

Чем Турция привлекает экспатриантов

Высокое качество жизни. 62% респондентов, проживающих в Турции, заявили, что их жизнь стала лучше после переезда из своей родной страны. 60% отметили, что чувствуют себя в большей безопасности. 55% могут позволить себе «хороший дом и машину». 69% иностранцев сказали, что местный народ здесь намного дружелюбнее. Турция получила высший балл в категории «Качество жизни» благодаря «культурным, открытым и гостеприимным сообществам» и «легкости обустройства». Баланс между работой и личной жизнью. Около половины людей, принявших участие в опросе, сказали, что в Турции у них есть больше времени на хобби и семью. 59% иностранцев заявили, что здесь они могут чаще путешествовать. У 57% появилось время для изучения новых навыков, таких как кулинария, дайвинг и изучение нового языка. Историческое и культурное наследие. Большинство эмигрантов заявило, что они живут в городах с богатым историческим и культурным наследием. Более половины экспатриантов хвалили страну за «вкусную турецкую кухню, теплую погоду и дружелюбных местных жителей».

«Турция – хороший выбор для экспатриантов»

Айше Йенел, глава отдела розничных банковских услуг и управления активами HSBC в Турции, сказал: «Многие факторы влияют на выбор страны для сотрудников, решающих работать заграницей. Опрос HSBC Expat Explorer показывает, что Турция – хороший выбор для экспатриантов, которые стремятся к карьерному росту и высокому качеству жизни».

Как купить квартиру в Турции

В отчете HSBC Expat Explorer говорится, что Турция продолжает привлекать экспатриантов, особенно деловых людей, стремящихся извлечь выгоду из растущей экономики страны. Большинство находит в местной культуре что-то свое, ведь ей характерно уникальное сочетание восточных и западных традиций. Чтобы купить благоустроенную квартиру по выгодной цене и переехать на ПМЖ в эту солнечную страну возможностей, обратитесь напрямую к застройщику Yekta Homes. Клиенты строительной компании могут рассчитывать на высококачественный сервис и бесплатный ознакомительный тур.

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