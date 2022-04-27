Строительство дома: советы от Сибиля Антона

Собираетесь приобрести новый участок? Планируете воздвигнуть дом? Отличное решение! Профессиональный строитель Антон Валерьевич Сибиль расскажет подробно о строительстве дома для вас и вашей семьи.

Антон Валерьевич Сибиль о выборе участка

Самое важное при выборе участка, как бы это банально не звучало, чтоб он вам понравился! Прислушивайтесь к советам знающих людей и не экономьте на участке. Да, расходы на строительство дома будут гораздо больше, чем на участок. Но в случае чего дом можно переделать, а участок — нет.

Для начала оцените размер участка, его близлежащие территории. Если вы любите природу – выбирайте участок около леса или озера. Обратите внимание на холмистость участка, чтобы не пришлось искусственно выравнивать землю для постройки дома.

Перед строительством дома определитесь с его размерами, доступностью для подъезда транспорта. Согласитесь, неудобно заехать на участок на машине и еще пешком идти до дома. Также спланируйте облагораживание вашей территории.

В таких серьезных вещах, как постройка дома, нет места для экономии. Покупайте изначально качественные и проверенные материалы. Помните, что дом и все элементы единое целое. Учтите расположение окон, чтобы наблюдать красивые закаты и рассветы.

Антон Сибиль о типах почвы и электричестве

Тип грунта очень важный показатель, по мнению Антона Сибиля. Спросите у соседей как приживаются посаженные деревья. Насколько почва подходит для огорода или же оранжереи.

К сожалению, во многих деревенских и дачных поселках проблемы с водоснабжением. Это может стать настоящей проблемой. Возможно придется проводить трубопровод, а это немалые финансовые затраты.

При этом тема земельных работ крайне важна при строительстве. Это один из первых этапов стройки, поэтому важно предусмотреть даже малейшие детали, которые помогут не только повысить качество и долговечность вашего дома, но и сэкономят ваши деньги и время. В этой статье Антон Валерьевич Сибиль как раз рассказывает про земельные работы. Советуем вам ознакомиться с этой полезной информацией.

Переходим к наличию электричества. Весьма болезненный вопрос. В лучшем варианте предыдущие владельцы уже подключились к энергосетям. В не самом приятном варианте — надо будет его подключить. Данный вопрос нужно оговаривать с местным председателем садоводства.

Советы от Антона Сибиля

Как только вы решились на постройку дома, обязательно составьте всю планировку дома с архитектором. Учтите размещение спальных комнат, зоны отдыха, санузлов и кухни. Если цена за строительство превышает ваш запланированный бюджет – обратитесь к вашему архитектору. Решений может быть несколько:

Уменьшить площадь дома, отказавшись от ненужных комнат;

понизить высоту потолков, это прилично сократить расходы.

Обладая этой минимальной информацией, можете смело обращаться к архитектору и застройщику. Как результат, вы получите планировку дома, его этажей и фасадов.

Строитель Антон Валерьевич Сибиль желает вам успехов и легкой стройки!

На правах рекламы.



