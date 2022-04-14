Покупка жилья в Рас-эль-Хайме! А есть ли там чем заняться?

Может, виллы в Рас-эль-Хайме и не такие роскошные, как в Дубае, да и сверкающих домов-небоскребов здесь нет, но в этом эмирате есть целый ряд достопримечательностей, которые делают его одним из лучших мест для посещения в ОАЭ. Для тех, кто хочет осмотреть арабские достопримечательности, не тратя целое состояние, в Рас-эль-Хайме есть много занятий.

Чем заняться в Рас-эль-Хайме в первую очередь?

Рас-Аль-Хайма, расположенный в окружении гор Хаджар, является одним из наиболее исторически значимых эмиратов ОАЭ. После того, как вы решите вопрос с недвижимостью и переездом на ПМЖ сюда, стоит начать знакомство со старой жизнью Объединенных Арабских Эмиратов и множеством исторических и археологических экспонатов.

Чем заняться на улице и в помещениях?

Эмират притягателен всем, что связано с нахождением на свежем воздухе. Это походы в горы, водные виды спорта, посещение различных исторических и природных достопримечательностей. Кроме того, не менее развиты активности современного мира — например, шопинг в лучших торговых моллах Рас-Аль-Хаймы. RAK Mall, Al Hamra Mall, Manar Mall, Al Naeem Mall — одни из лучших торговых центров Эмиратов.

Есть ли куда сходить с детьми?

Если вы покупаете жилья для себя и детей, вам пригодится информация о детских местах в эмирате. Здесь действительно есть куда сходить. Как минимум, это многочисленные парки, картинг и зоопарк.

Пляжный отдых

Рас-эль-Хайма известна самыми нетронутыми пляжами, которые только можно представить. Это очень расслабляющая и спокойная обстановка, вы сможете наслаждаться жизнью здесь сполна. Большинство пляжей в Рас-эль-Хайме расположены одновременно и рядом с геологическими достопримечательностями, и с современными удобствами.

Пляж Аль-Хамра в Рас-эль-Хайме — одно из лучших пляжных удовольствий, которые вы можете получить. Но нужно понимать, что это дикий пляж, чем он особенно прекрасен. Планируете посетить побережье? Вы сможете полежать на чистейшем песке и искупаться в лазурных водах. Также мы рекомендуем взять с собой туристическое снаряжение и остаться здесь на ночь, ощущения невероятные.

Пляж Аль Марид — еще один уединенный пляж северного эмирата. Как и в случае с Аль-Хамрой, Аль-Марид — это скорее место для приключений и нового опыта ощущений, где вы сможете насладиться отдыхом вдали от шума и суеты города. Припаркуйте свой автомобиль, прилягте на песок и наблюдайте, как накатывают волны, наслаждайтесь уединением и ощущением необъятности этого мира, глядя на безграничный залив.

Если вы хотите более традиционного пляжного отдыха, подумайте о том, чтобы посетить пляж Фламинго. Один из самых посещаемых пляжей в регионе, этот пляж носит название грациозной птицы в честь двух больших статуй фламинго, расположенных здесь. Чистейшие воды, зеленая территория, бесплатная парковка, рестораны и даже комфортабельные апартаменты есть поблизости для тех, кто хочет продлить свое пребывание.

Отправиться в Дубай

Исследовать соседний эмират не будет для вас большой проблемой. Вы сможете с легкостью добраться до Дубая и всех его развлечений, моллов, ресторанов. Кроме того, в Дубае есть несколько экстремальных развлечений для адреналина. Вы уже решили, какое из занятий вы попробуете первым?

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