Почему 2022 — лучшее время для покупки жилья в Турции

Турция — комфортная туристическая страна, после посещения которой у туристов появляются мысли о переезде на ПМЖ.

Иностранные инвесторы также понимают, насколько выгодно приобретать турецкую недвижимость, ведь покупка жилья в востребованном месте способна принести хорошую прибыль. Покупка и продажа недвижимости Турции — одна из самых актуальных тем среди инвесторов в 2022 году. Почему сейчас выгодно приобретать турецкое жилье, рассмотрим в статье.

Лояльные цены на недвижимость

Одним из основных факторов, почему сейчас выгодно покупать жилье в Турции, являются по-прежнему лояльные цены. Несмотря на ежегодный положительный рост цен на недвижимость, стоимость турецкого жилья ниже в сравнении с другими курортными европейскими странами.

Кроме того, иностранный покупатель вправе приобрести недвижимое имущество посредством ипотечного кредита. К тому же ипотека выдается не только коммерческими банками, но и государственными. Процентная ставка может составлять от 6 до 8% годовых при условии, что займ оформляется в иностранной валюте, долларе или евро.

Многие девелоперские компании предлагают удобные систему оплаты и график платежей, в том числе и рассрочку. В таком случае достаточно иметь средства на первоначальный взнос, а остальную сумму можно выплатить частями.

Еще один положительный момент – это доступная стоимость коммунальных услуг, которая значительно ниже, чем во многих странах СНГ. Оплачивать коммунальные услуги в Турции принято на основании показателей счетчиков.

Упрощенная сделка

Еще одним положительным моментом при покупке квартиры, дома или апартаментов в Турции является простая процедура проведения сделки и получения документов на право собственности. Турция приветствует продажу недвижимости иностранцам, поскольку иностранные средства положительно сказываются на экономике страны в целом.

На сегодняшний день возможно приобрети недвижимость Турции онлайн, без личного присутствия. Это особенно актуально для иностранных покупателей, когда личное присутствие покупателя по определенным причинам невозможно. В таких случаях покупателю необходимо сделать нотариально заверенную доверенность на лицо, которое будет представлять его интересы при оформлении сделки. В таких случаях иностранцу лучше обратиться в специализированное агентство недвижимости.

Спрос растет, а вместе с ним и цена

С целью сохранения своих денежных средств турецкие граждане в 2021 году начали активно приобретать турецкую недвижимость. Такой спрос спровоцировал необычайный рост цен. В период 2021-2022 годы цены на недвижимость по стране в целом увеличились на 30%, что в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на жилье в Турции. Жители Турции, а также граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран могут быть уверены в гарантированной прибыли через пару лет от перепродажи приобретенной ранее недвижимости.

Рентабельность инвестиций

Хороший доход принесет долгосрочная аренда недвижимого имущества. В Турции легально самостоятельно сдавать жилье на длительный срок, как минимум на 12 месяцев. Краткосрочная аренда возможна, но через специализированные организации. Кроме того, разбогатеть можно, воспользовавшись услугами застройщика и используя такую услугу как «гарантированная аренда». В случае гарантированной аренды поиском жильцов и решением всех бытовых и коммунальных вопросов занимается компания-застройщик, а прибыль от сдачи жилья получает собственник.

Получение ВНЖ

Огромным плюсом при покупке турецкой недвижимости является возможность получения ВНЖ, при этом стоимость жилья не имеет значения. Если сумма приобретенного жилья равна 250 000 $ и более, то иностранный покупатель вправе получить гражданство в короткие сроки.

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