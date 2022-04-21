Автокредит в банке Тинькофф: условия и особенности оформления

Современные люди все чаще покупают автомобили для экономии своего времени на поездках, работы или учебы, личного имиджа. Но, поскольку такая покупка может стать весьма затратной для бюджета, приходится прибегать к банковским услугам.

Тинькофф предлагает своим клиентам взять автокредит на выгодных условиях. Для подачи заявки потребуется всего два документа – водительское удостоверение и паспорт. На сайте можно рассчитать доступный кредитный лимит с помощью онлайн-калькулятора. Банк одобряет до 3 000 000 рублей наличными. Притом ставка по кредиту будет составлять от 14,9 процентов. Оформить его можно на срок до пяти лет.

Преимущества

Оформление автокредита в банке Тинькофф станет отличным и грамотным решением. Услуга обладает массой достоинств, выделяющих ее среди условий других банковских организаций. К ним относятся:

отсутствие первоначального взноса;

нет необходимости в дополнительных услугах и КАСКО;

для оформления потребуется только паспорт и водительское удостоверение (никаких справок и поручителей);

возможность приобрести новое или подержанное авто.

Такая услуга станет комфортной и простой как для продавца, так и для покупателя. При положительном решении по заявке с клиентом свяжется менеджер для уточнения деталей. Затем сотрудник банка бесплатно привезет денежные средства на дебетовой карте в удобное время и назначенное место. Далее пользователь может оплатить автомобиль картой или снять с нее наличные.

Дополнительные услуги банка

При необходимости после оформления автокредита специалисты банка Тинькофф смогут проверить автомобиль по открытым базам. В подарок автовладельцы получают дебетовую карту Tinkoff Drive. С ее помощью можно совершать покупки, снимать наличные, расплачиваться на заправках, копить бонусы. Порадует владельцев отличный кэшбек:

10 процентов – за полисы Тинькофф Страхования и покупки на автозаправочных станциях;

5 процентов – за услуги автосервиса, мойки, платные дороги и приобретение запчастей;

1 процент – за любые другие покупки.

Среди выгодных условий использования карты Tinkoff Drive также можно отметить отсутствие комиссий при снятии наличных, возможность оплаты покупок в онлайн режиме, повышенный кэшбек на автоуслуги. Нет оплат и за обслуживание карты на все время ее действия.

На сайте банка Тинькофф клиент может рассчитать условия и доступный кредитный лимит на онлайн-калькуляторе и подать заявку на автокредит. Сотрудник свяжется с вами в день обращения. Дальнейшими этапами становятся получение денег и покупка транспортного средства. Затем потребуется отправить копии документов о приобретении машины с целью регистрации залога.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”:

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.

На правах рекламы.



