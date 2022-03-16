Новостройки попали в зону риска

В марте на рынке жилья сложилась ситуация неопределенности. Падение курса рубля, экономические санкции, повышение до астрономических 20% Центробанком ключевой ставки стали факторами давления на рынке недвижимости.

В первую очередь выросли риски для покупателей новостроек: некоторые проекты могут быть заморожены, не исключены банкротства среди застройщиков. Покупка квартир на вторичном рынке выглядит в кризис более надежным инвестиционным инструментом.

Банкротство застройщика — один из наиболее существенных рисков. Начатые недавно проекты планировалось в совершено другой экономической обстановке. Рост цен на стройматериалы, сбои с поставками материалов или их нехватка, подорожавшие кредиты ставят застройщиков в крайне сложную ситуацию. При возникновении финансовых трудностей застройщик будет вынужден прекратить стройку, а срыв сроков строительства приведет к претензиям со стороны кредиторов. Покупатель при существующей системе счетов эскроу защищен в рамках закона, но здесь возникают риски остаться с обесценившимися деньгами.

Также есть риски переплаты на фоне роста стоимости квадратного метра в некоторых проектах. Около трети застройщиков после повышения ключевой ставки пересматривают прайс практически ежедневно. На этот шаг кроме растущих издержек толкает и высокий спрос со стороны покупателей, приобретающих квартиры за наличные в наиболее ликвидных проектах.

«Новая» вторичка дорожает

На вторичном рынке ситуация тоже непростая. Трудно предсказать, в какую сторону двинутся цены на жилье в ближайшее время; трудно решить, продавать сейчас или повременить со сделкой. Если год назад средняя цена квадратного метра по данным мониторинга etagi.com в Ростове-на-Дону составляла 43 тыс. рублей за квадратный метр, то в марте текущего года она достигла уже 97 тыс. рублей за квадратный метр.

Максимальная стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах, которые вышли на рынок менее 10 лет назад, а также в недавно сданных новостройках. Например, в жилом комплексе «Аквамарин» с видом на набережную квартира площадью 48 квадратных метров с ремонтом продается за 8 650 000 рублей. А в ЖК «Парк Островского-2» квартира без отделки 77 квадратных метров выставлена на продажу за 10 млн рублей.

Лоты с ценой в 70 тыс. рублей за метр и ниже редко, но встречаются. Чаще всего это либо старый жилой фонд, либо дома на окраине города. Например, трехкомнатная квартира 85 квадратных метров в ЖК «Платовский» (Первомайский район, ул. Тимофеева) продается за 6 млн рублей.

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