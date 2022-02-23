Сделай шаг в будущее!

23.02.22, Новости, Работа

РЖД, СБЕР и другие крупные компании расскажут, как построить карьеру молодым специалистам России на всероссийском форуме профессий #СделайШагвБудущее

Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее пройдёт в формате онлайн 2 марта. Форум профессий уже в третий раз собирает на одной площадке спикеров, ведущих представителей отечественных компаний, которые рассказывают аудитории о наиболее востребованных профессиях и карьерных треках.  Мероприятие в октябре 2021 года посетили более 4,5 тысяч школьников, абитуриентов, их родителей и педагогов.

«Мир стремительно меняется, поэтому так важно быть в курсе всех современных тенденций на рынке труда и подходить к выбору профессии осознанно», — рассказала Гоар Ананян, руководитель проекта WOWPROFI.ru.

Цели форума:

  • помочь молодым специалистам узнать о новых профессиональных областях;
  • расширить знания о возможных карьерных траекториях;
  • предоставить необходимую информацию для выбора будущей профессии.

На форуме участников ждут:

  • выступления представителей ведущих компаний;
  • выставка профессий;
  • бесплатные тесты на профориентацию и выявление своих склонностей;
  • розыгрыши призов.

Молодые специалисты получат возможность пройти бесплатный тест на профориентацию и выиграть подарки от спикеров и партнеров форума.

Спикеры форума:

  • Елизавета Орловская, менеджер Дирекции академических партнёрств компании Сбер, тема: «Перспективы карьерного развития».
  • ГоарАнанян, руководитель проекта WOWPROFI.ru, тема: «Профессии будущего. Как и что выбрать?».
  • Александр Шабалтин, куратор студенческой программы RZD.GENERATION компании РЖД, тема: «РЖД сегодня: карьерные перспективы для молодёжи».

Начало форума: 16:00 (время Московское).

Об организаторе форума:

WOWPROFI.ru — информационная площадка, большая библиотека профессий для молодых специалистов и их родителей.
Партнер форума — СБЕР.

Стать участником форума можно на сайте: https://www.wowprofi.ru/events/sdelayshagvbudushee

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