Сделай шаг в будущее!

РЖД, СБЕР и другие крупные компании расскажут, как построить карьеру молодым специалистам России на всероссийском форуме профессий #СделайШагвБудущее

Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее пройдёт в формате онлайн 2 марта. Форум профессий уже в третий раз собирает на одной площадке спикеров, ведущих представителей отечественных компаний, которые рассказывают аудитории о наиболее востребованных профессиях и карьерных треках. Мероприятие в октябре 2021 года посетили более 4,5 тысяч школьников, абитуриентов, их родителей и педагогов.

«Мир стремительно меняется, поэтому так важно быть в курсе всех современных тенденций на рынке труда и подходить к выбору профессии осознанно», — рассказала Гоар Ананян, руководитель проекта WOWPROFI.ru.

Цели форума:

помочь молодым специалистам узнать о новых профессиональных областях;

расширить знания о возможных карьерных траекториях;

предоставить необходимую информацию для выбора будущей профессии.

На форуме участников ждут:

выступления представителей ведущих компаний;

выставка профессий;

бесплатные тесты на профориентацию и выявление своих склонностей;

розыгрыши призов.

Молодые специалисты получат возможность пройти бесплатный тест на профориентацию и выиграть подарки от спикеров и партнеров форума.

Спикеры форума:

Елизавета Орловская, менеджер Дирекции академических партнёрств компании Сбер, тема: «Перспективы карьерного развития».

менеджер Дирекции академических партнёрств компании Сбер, тема: «Перспективы карьерного развития». ГоарАнанян, руководитель проекта WOWPROFI.ru, тема: «Профессии будущего. Как и что выбрать?».

руководитель проекта WOWPROFI.ru, тема: «Профессии будущего. Как и что выбрать?». Александр Шабалтин, куратор студенческой программы RZD.GENERATION компании РЖД, тема: «РЖД сегодня: карьерные перспективы для молодёжи».

Начало форума: 16:00 (время Московское).