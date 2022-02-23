Сделай шаг в будущее!

РЖД, СБЕР и другие крупные компании расскажут, как построить карьеру молодым специалистам России на всероссийском форуме профессий #СделайШагвБудущее
Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее пройдёт в формате онлайн 2 марта. Форум профессий уже в третий раз собирает на одной площадке спикеров, ведущих представителей отечественных компаний, которые рассказывают аудитории о наиболее востребованных профессиях и карьерных треках. Мероприятие в октябре 2021 года посетили более 4,5 тысяч школьников, абитуриентов, их родителей и педагогов.
«Мир стремительно меняется, поэтому так важно быть в курсе всех современных тенденций на рынке труда и подходить к выбору профессии осознанно», — рассказала Гоар Ананян, руководитель проекта WOWPROFI.ru.
Цели форума:
- помочь молодым специалистам узнать о новых профессиональных областях;
- расширить знания о возможных карьерных траекториях;
- предоставить необходимую информацию для выбора будущей профессии.
На форуме участников ждут:
- выступления представителей ведущих компаний;
- выставка профессий;
- бесплатные тесты на профориентацию и выявление своих склонностей;
- розыгрыши призов.
Молодые специалисты получат возможность пройти бесплатный тест на профориентацию и выиграть подарки от спикеров и партнеров форума.
Спикеры форума:
- Елизавета Орловская, менеджер Дирекции академических партнёрств компании Сбер, тема: «Перспективы карьерного развития».
- ГоарАнанян, руководитель проекта WOWPROFI.ru, тема: «Профессии будущего. Как и что выбрать?».
- Александр Шабалтин, куратор студенческой программы RZD.GENERATION компании РЖД, тема: «РЖД сегодня: карьерные перспективы для молодёжи».
Начало форума: 16:00 (время Московское).
Об организаторе форума:
WOWPROFI.ru — информационная площадка, большая библиотека профессий для молодых специалистов и их родителей.
Партнер форума — СБЕР.
Стать участником форума можно на сайте: https://www.wowprofi.ru/events/sdelayshagvbudushee