Какую работу выбирает молодежь Ростова?

Предпочтения молодых людей, выходящих на рынок труда, меняются очень быстро. Еще недавно многие планировали стать юристами, врачами или инженерами, а в каникулы искали работу летом на море

Cегодня большую роль играют творческие профессии, которые создаются на наших глазах благодаря прогрессу современных технологий. Кем хотели бы быть подростки в 2021 году и что сулит будущее?

Интернет меняет наше представление о рынке труда

Несколько лет назад на популярном YouTube-канале вышло видео, в котором авторы попытались спрогнозировать, какие профессии будут популярны в будущем. При этом они предполагали, что Интернет и современные технологии в наибольшей степени изменят рынок труда и предпочтения в сфере занятости. Предполагается, что роботизация представляет угрозу для рабочих мест. Но мнения экспертов по этому поводу более оптимистичны. Они утверждают что 65% учащихся нынешних начальных школ в будущем будут работать по профессиям, которых мы еще не знаем, или тех, которые находимся на стадии планирования.

Сбудутся ли эти предсказания на наших глазах? Учитывая, что молодые люди больше всего хотят быть геймерами, блогерами или инстаграмерами, наверное, просто происходит революция на рынке труда.

Ютубер? Самый популярный, но только среди подростков

Общее впечатление, которое складывается по результатам многих исследований, заключается в том, что в настоящее время именно Интернет во многом ответственен за формирование трендов среди подростков. Что очень интересно, — так это то, что учитывались не только сами подростки, но и их мамы, которым задавались те же вопросы. Каковы результаты?

Оказывается, самая популярная работа на дому, которой хотели бы заниматься подростки, — это ютубер. Такое заявление сделали 48% опрашиваемых. Это настоящее доказательство силы Интернета, учитывая, что сам веб-сайт, от которого и произошло название профессии, 14 февраля отпраздновал свое 16-летие. Поэтому он старше некоторых из опрошенных всего на год.

Каковы результаты среди их матерей? Здесь только 12% опрошенных женщин хотят, чтобы их дети стали ютуберами. Такая профессия проигрывает по крайней мере нескольким другим: в первую очередь, компьютерному графическому дизайнеру (26%), который являетсялидирует в списке самых ценных специальностей. Также высокие рейтинги занимают адвокат и врач (по 19%), а также фармацевт (16%).

Чем еще хотят заниматься подростки в будущем?

Подростки в основном выбирают «молодые» профессии. 21% юных женщин хотят работать художникомами по компьютерной графике. Довольно большая группа — целых 12% — представляет себе геймерство как очень интересный и прибыльный источник дохода с перспективой на будущее. Здесь опять большая разница по отношению к предпочтениям их матерей, из которых только 4% охотно выбрали бы такой заработок на жизнь.

Среди популярных профессий достаточно хорошо выделились: юрист (18%);

учитель (17%);

диетолог или персональный тренер (16%).

А высшее образование?

Обе возрастные группы имеют очень разное отношение к высшему образованию. Среди матерей 86% хотели бы, чтобы их дети поступили в университет. Среди самих детей этот результат значительно ниже и составляет 58%. Характерно, что для 30% респондентов обеих групп затруднительно указать конкретное направление.