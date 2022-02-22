Частные дома на продажу: обзор ростовского рынка

Компания «Этажи» провела анализ рынка реализации частных домов Ростова-на-Дону, используя собственный каталог предложений от сотен собственников.

Согласно полученным данным, на конец февраля практически во всех районах города были представлены десятки объектов, всего же было доступно свыше 800 вариантов, кардинально различающихся своими характеристиками. Самый недорогой дом в Ростове на Дону можно было приобрести за 890 тыс. рублей, при этом самая низкая цена за квадратный метр находилась на отметке 9 443 рублей. Самое дорогое жилье обошлось бы в 70 млн рублей, при этом наиболее высокая стоимость квадратного метра была 274 074 рубля. Самый компактный домик занимал площадь всего 23,3 квадратных метра, а самый просторный — 1 210 квадратных метров.

Сегодня любой желающий может легко самостоятельно сориентироваться в рынке недвижимости в сегменте частных домов. Для этих целей можно использовать онлайн-каталоги от крупных агентств. Даже в самом широком ассортименте невозможно заблудиться благодаря интуитивно понятной навигации, наличию множества дополнительных инструментов для мониторинга. Особенно полезными оказываются базы данных на специализированных сайтах в случае, если сразу не удается подобрать что-то оптимальное именно для себя. Здесь не приходится каждый раз пролистывать весь ассортимент: можно добираться до подходящих по всем параметрам позиций в считанные минуты, указав свои предпочтения в предназначенных для этого полях.

Наиболее эффективными инструментами для поиска дома своей мечты являются фильтры, которые позволяют работать сразу с более чем десятком значимых характеристик. В их силах сразу же сузить круг предложений до тех, что отвечают ключевым запросам конкретного покупателя. С оставшимися вариантами гораздо легче разобраться, нежели с полным списком. В дополнение к этому или в отдельном формате можно использовать сортировщики, которые приводят позиции в соответствие с одним запросом. Они распределяют дома по изменению цены в целом или за квадратный метр, по площади самого жилья и прилегающего к нему участка. Также для пользователей, уже не единожды просматривающих базу данных, предусмотрена сортировка по дате добавления объявлений. В этом случае на верхние строчки будут выходить решения, которые ранее не были изучены, что значительно сокращает время работы с обширным каталогом.

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