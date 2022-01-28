Требования о подтверждении соответствия бетона

Бетон — это монолит, искусственный строительный камень, в состав которого чаще всего входят песок, цемент, щебень, вода, а также различные добавки, улучшающие свойства смеси, делая ее морозо- и жаростойкой, увеличивая срок службы и т. д. Материал используется при возведении зданий и сооружений, дорог, при проведении внутренних отделочных работ.

Порядок оценки соответствия товара зависит от того, в какой форме он поставляется в продажу: в готовом виде, как сухая смесь или как отдельные компоненты.

Обязательное декларирование бетонных смесей

Бетон не подлежит обязательной оценке соответствия, когда он поставляется для продажи в готовом виде. Если продукт поступает в обращение в виде сухих смесей для строительства, проверки проводятся в форме декларирования в системе национальных стандартов. Это правило закреплено Постановлением правительства № 982 от 01.12.2009.

В рамках оценочных процедур параметры бетонных смесей сопоставляются с нормативами, которые зафиксированы в профильном государственном стандарте — 7473-2010. Нормативным документом установлены требования к следующим параметрам продукции:

плотности;

жесткости;

удобоукладываемости;

пористости структуры;

степени вовлечения воздуха;

осадке и т. д.

Перечисленные показатели проверяются в любой лаборатории по выбору заявителя, оформляется протокол испытаний.

Также ПП № 982 устанавливает требования об обязательной сертификации одного из компонентов бетона — цемента. Материал проходит оценку в рамках профильного госстандарта. Исследуются показатели его состава, внешнего вида, прочности и т. д.

Декларация и сертификат по ПП РФ №982 оформляются для поточного производства (на 1–5 лет) или для разовой поставки материала. Во втором случае они принимаются на срок годности смеси (максимум на 5 лет) или (если срок годности не устанавливается) на 1год.

Обязательное декларирование бетонных изделий по ТР ТС 014/2011

Под действие технического регламента 014/2011 попадают отдельные составляющие бетона, которые используются при прокладке автодорог:

песок;

щебенка и гравий;

цемент;

битум.

Оценка для всех перечисленных объектов проводится в форме декларирования.

Также действие нормативного акта распространяется на бетонные изделия, используемые как элементы дорожной инфраструктуры:

бортовые камни;

водопропускные трубы;

железобетонные плиты;

водоотводные лотки.

Перечисленные изделия проходят обязательную сертификацию.

Оценочные процедуры включают проверку документации заявителя и лабораторные испытания свойств товара. Например, для песка и гравия предусмотрено исследование таких показателей, как:

сжатие;

подвижность;

устойчивость к высоким и низким температурам;

удобство укладки;

радиоактивность;

растяжение на изгиб;

иное.

Декларация и сертификат ТР ТС принимаются в отношении серийного производства (на период от 1 до 5 лет) либо для одной партии продукции.

Отказное письмо на бетон

Если материал поставляется в продажу в готовом виде, а не в форме сухих смесей или отдельных составляющих, для него не предусмотрены обязательные оценки в системе ТР ТС и по ПП РФ № 982. Подтвердить, что сертификация не требуется, можно специальным документом — отказным письмом. Оно оформляется в добровольном порядке, помогает держателю избежать разбирательств, задержек, длительного доказывания своей правоты.

Отказное письмо выдают аккредитованные органы, куда обращаются с запросом производитель, его представитель или поставщик товара. Эксперты анализируют документы на продукцию, определяют код ТН ВЭД и сравнивают с сертификационными списками. Далее сделанные выводы оформляются в виде официального письма.

Добровольная сертификация бетона

Добровольный сертификат на материал оформляется после получения обязательной разрешительной документации (если таковая требуется) или как единственный документ, подтверждающий характеристики товара. Он выдается в той системе независимой оценки, которую выбрал заявитель.

Перечень проверяемых свойств продукции определяет сам предприниматель. Нормативные значения для проверяемых параметров устанавливаются технической документацией предприятия: ТУ, ГОСТ или СТО. Характеристики материала исследуются в аккредитованной лаборатории, составляется протокол испытаний.

Добровольный сертификат оформляется на срок до 3-х лет. Он дает право обладателю использовать знак качества в рекламных и информационных целях. У предпринимателя появляются новые возможности для увеличения продаж, заключения новых контрактов, расширения рынков сбыта.

Как проходят сертификационные процедуры?

Оценочные мероприятия включают следующие этапы:

Обращение предпринимателя в центр сертификации (ЦС) с запросом и пакетом первичной документации. Консультации с экспертами: согласование списка получаемых документов, схемы оценки соответствия, других условий предстоящего сотрудничества. Подписание договора, внесение оплаты. Подготовка полного пакета необходимой документации, его проверка. Отбор образцов и их лабораторные экспертизы с составлением протоколов испытаний. Оформление сертификата (декларации).

Установлено, что сертификат выдается заявителю аккредитованным органом в уже оформленном и готовом к использованию виде. Декларацию регистрирует сам бизнесмен через личный кабинет на Госуслугах, в этом ему помогают эксперты ЦС.

Если для материала (например, для сухой смеси) требуются обязательные оценки, то предприниматель вправе начинать коммерческую деятельность только после их завершения. По запросу контрагентов или госорганов он обязан назвать номер декларации и предоставить протокол испытаний. Работа без разрешительных документов — административное правонарушение, за которое предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. и другие меры ответственности.

Подробнее об обязательной и добровольной документации на бетон можно узнать по ссылке: https://vsetrts.ru/article/sertifikat-na-beton.

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