Зимнее дизельное топливо позволит эффективнее использовать транспорт в холодную пору года

В различные сезоны автовладельцы используют разные виды расходных материалов для обеспечения работы транспортного средства. Одним из незаменимых является топливо, о нем нужно позаботиться прежде всего.

Счастливое решение купить машину превращает человека в эксперта во многих областях, в том числе и в выборе и использовании топлива для автомобилей. С приближением зимы возникает вопрос, как можно сохранить эффективность машины, ведь условия эксплуатации станут более жесткими.

Низкие температуры, характерные для большей территории страны в зимнюю пору, вынуждают автовладельцев с особой тщательностью подходить к выбору дизельного топлива. Специальные горюче-смазочные материалы для зимы имеют измененный состав, который лучше адаптирован к погодным условиям. При этом использование неподходящего топлива негативно сказывается на нормальной эксплуатации транспортного средства. Поэтому покупка специализированного зимнего дизеля — это возможность избежать многих неприятностей.

В целом дизтопливо можно поделить на три разновидности: летнее, зимнее и арктическое. Первое можно использовать при температурах не ниже -10°, в противном случае оно загустевает и закупоривает каналы топливной системы. Для эксплуатации при более низких температурах лучше заказать дизельное топливо с морозостойкими добавками. Благодаря им такое зимнее дизтопливо не кристаллизируется. Поэтому даже в сильные морозы до -25° автомобиль можно без проблем запустить. К тому же добавки позволяют сохранять цвет и прозрачность топлива.

Арктическое дизтопливо подходит для эксплуатации при температурах до -50° градусов. Поэтому это идеальный вариант для северных регионов, в которых наблюдаются сильные морозы в зимнее время. По стоимости такое горючее обойдется дороже, поэтому необходимо правильно оценивать целесообразность его использования.

Отметим, что по внешним признакам различить зимнее и летнее топливо в привычных условиях практически невозможно. Поэтому, чтобы быть уверенным в качестве и соответствии горючего заявленным требованиям, стоит обращаться к надежным поставщикам. При этом зимнее и арктическое дизельное топливо имеет определенную маркировку и должно обеспечиваться соответствующими сертификатами качества. Благодаря правильному выбору вы будете уверены, что на любой дороге и в любых условиях вы сможете продолжать движение и будете в безопасности.

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