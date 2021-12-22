Сертифицированные кроватки для новорожденных по низкой цене: грамотный выбор

Главное про кроватки для новорожденных

Развитие каждого человека вне зависимости от страны рождения напрямую зависит от того, как он начнет постигать этот мир. Родители стараются с первых минут создать вокруг малыша правильную ауру, атмосферу, подобрав необходимые вещи, аксессуары. Это в полной мере относится и кроваткам для новорожденных, на которых возлагается большая часть правильного развития будущего первооткрывателя.

В данном случае экономить нельзя ни в коем случае, ведь от правильного сна ребенка напрямую зависит, как он будет развиваться. Сегодня на рынке встречается большое количество всевозможных моделей, различающихся материалами, наличием дополнительных аксессуаров, способных улучшить настроение и восприятие кричащего комочка. Узнаем, как правильно выбрать детские кроватки.

Особенности конструкции

Зачастую родители делают ошибку, оставляя ребеночка совершенно одного при походе в туалет или для собственного перерыва. При таком подходе малыш может упасть со стандартной кровати, дивана, что небезопасно. Лучше всего сразу создать для ребенка собственную зону отдыха, где он будет не только спать, но дожидаться родителей, пока те, например, готовят для него вкусную еду. Чтобы правильно выбрать детскую кроватку, стоит заранее знать возможные их разновидности, имеющиеся сегодня на рынке.

Стандартная модель

Любителям классики данная модель кроватки для новорожденных придется по вкусу. Минимум лишних деталей, все с толком и по делу. Покачать малыша здесь не получится, но наличие небольших бортиков не даст малютке упасть при перевертывании. Размеры изделия небольшие: 120 на 60 или же 140 на 70 см. В основе конструкции деревянные детали, покрытые нетоксичными видами лаков.





Колыбель

Тем, кто желает в первые дни колыхать ребенка непосредственно в собственном ложе, отлично подойдет модель «колыбель». Небольшие размеры позволяют ставить ее возле родительской кровати. Для удобства высота спального места имеет регулировку. Для сна только рожденного человечка она подходит до того момента, пока ему не исполнится 6 месяцев. Потом придется приобретать детскую кроватку побольше.

Манеж

Рассматриваемый вариант считается очень популярным среди родителей. Старые модели манежей использовались только для игр, а современные разновидности можно спокойно применять и для детского сна. Чтобы малыш не выпал здесь имеется сетка-бортик, сквозь который он познает окружающий мир, наблюдая и слушая своих родителей. Иногда их называют детской кроваткой трансформером, ведь ее можно легко сложить и взять с собой в гости к бабушке.

Кроватка-маятник

Легкость сборки, нетривиальность дизайна и возможность качать ребенка — отличительные особенности кроватки со встроенным маятником. При желании можно выбрать такую детскую кроватку, способную покачиваться вдоль, поперек и по сложной траектории. Всего одно мамино движение — и кроватка делает несколько спокойных покачиваний, позволяющих быстро убаюкать малютку.

Основы грамотного выбора

При выборе детской кроватки внимательным родителям непременно стоит обратить внимание на следующие моменты, без учета которых можно существенно ухудшить сон чудесного младенца.

Материал

Сегодня на выбор покупателей доступны модели из МДФ, ДСП, натуральной древесины, металла, пластмассы. Наиболее безопасный и «чистый» вариант — дерево (клен, дуб, бук). Такие изделия долго не покрываются царапинами. Для семей с небольшим бюджетом подойдут кроватки для новорожденных из ДСП и МДФ, которые отличаются малым весом, легкостью сборки и перемещения. С таким моделями можно задуматься о втором и третьем ребенке, ведь современные материалы имеют высокую износостойкость, доступную цену.

Мобильность передней стенки

Ребенок растет, прибавляет в весе, и мамам тяжело становится поднять его в простой кроватке, а вот наличие возможности убирать переднюю стенку этот процесс делает гораздо легче. Существуют варианты со съемными рейками или цельной боковиной. В любом случае спина любимой мамы будет благодарна производителям.

Дополнительное оборудование При покупке абсолютно любого вида кроватки стоит подумать и о дополнительном оборудовании, существенно упрощающем жизнь родителей. Маятник В большинстве случаев детские кроватки трансформеры можно дополнить удобным маятником, упрощающим процесс усыпления ребенка. Легко крепится и снимается, при необходимости. Балдахин Вещь необходимая больше для красоты, но способная немного защитить чадо от больших насекомых. Выполненный из легких сетчатых материалов, балдахин делает из обычной мебели по-настоящему красивый предмет интерьера. Сетка от москитов Как правило, не входящая в комплект поставки, отлично подходит для наших широт. Эффективно защищает от самых мелких насекомых на свежем воздухе, способных разбудить маленького ангела. Бортики Поролоновые бортики по периметру не позволят головке любимого дитя ударится о жесткие прутья кроватки. Создается атмосфера уюта и комфорта. Кармашки Простая, но такая продуманная вещь, куда можно положить присыпку, пеленочку, бутылочку. Не надо ничего держать в руках, ведь количество таких кармашков ограничивается лишь фантазией родителей.

Все «за» и «против»

Каждый из вариантов кроваток для новорожденных рассмотренных выше имеет плюсы и минусы, с которыми придется смириться. Главное — забота родителей о дитя. Педиатры в один голос утверждают, что сон рядом с мамой — хорошо, но создание собственной комфортной зоны для отдыха и сна — отличный вариант развития абсолютно каждого ребенка. При выборе стоит просто учитывать особенности конкретного ребенка, скорость его развития, и тогда его жизнь станет с первых дней счастливой и беззаботной.

Вывод

После прочтения данной статьи ни у кого не останется вопросов по выбору детской кроватки. Обеспечение собственной комфортной зоны для ребенка — не только здоровый сон, но и возможность для родителей хоть изредка заниматься обыденными домашними делами. Не надо особо переплачивать за ненужные дополнения, если кроватка временная под конкретный возраст, а при желании существенно нарастить число наследников стоит задуматься о прочной и долговечной модели, например деревянной. При грамотном подходе можно вырастить счастливым и здоровым не одно поколение деток.

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