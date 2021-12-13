КАСКО от «Тинькофф»: секреты успеха

Автомобиль давно стал незаменимым атрибутом для жителей российских мегаполисов. Без собственного авто практически невозможно вести активный образ жизни в таких городах, как Москва или Санкт-Петербург. При этом движение в этих городах находится на максимальном уровне, загрузка дорог — чрезвычайно велика.

Разумеется, имеется высокий риск возникновения ДТП, в котором автомобилю будет нанесён ущерб. Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от значительных расходов, связанных с ремонтом после дорожно-транспортного происшествия, следует всегда оформлять полис страхования КАСКО, и тогда расходы будут покрыты страховой компанией.

Одним из признанных лидеров российского рынка страхования автомобилей является банк «Тинькофф». Отечественные автомобилисты доверяют банку благодаря ответственной работе и применению широкого спектра цифровых технологий, которые делают банк намного ближе к потребителю и эффективнее, чем большинство его конкурентов. Например, банк одним из первых реализовал набор технологий, с помощью которых пользователей теперь может самостоятельно рассчитать КАСКО онлайн и оформить в интернете сам полис без необходимости утомительного визита в офис страховщика.

Преимущества банка «Тинькофф» при оформлении полиса КАСКО

Бак «Тинькофф» успешно занимает лидирующие позиции в страховании автомобилей благодаря таким преимуществам:

«Тинькофф» — самый высокотехнологичный банк России. Благодаря этому компания создала, пожалуй, наиболее эффективную и функциональную онлайн систему продаж и поддержки пользователей. Пользователи могут оформлять полисы через интернет, самостоятельно рассчитывать стоимость, эффективно коммуницировать со страховщиком, что немаловажно в случае ДТП;

Банк «Тинькофф» максимально лоялен к клиенту при покрытии ремонта небольших повреждений. Например, при ремонте фар и зеркал банк, в отличие от других страховых организаций, не требует никаких справок. Это, конечно же, привлекает новых клиентов, Ведь повреждение фар и зеркал — одни из самых распространённых типов повреждения автомобилей;

«Тинькофф» предлагает максимально удобные условия при ремонте автомобиля. Если вдруг произошло ДТП и требуется срочный ремонт авто, не обязательно пользоваться услугами именно той станции технического обслуживания, которую укажет банк, — достаточно уведомить банк о произошедшем и ехать на ремонт в любую компанию, которую выберет водитель.

Акционерное Общество «Тинькофф Страхование» ОГРН 1027739031540

город Москва, улица Хуторская 2-я, дом 38а, стр. 26.

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