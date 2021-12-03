Автокредитование в банке «Тинькофф» — сел и поехал

Автомобиль для жителя современного мегаполиса — точно не роскошь, а обычное средство передвижения. Кроме того, автомобиль — это некий показатель статусности.
Современные автомобили стоят недёшево, и купить новый автомобиль, просто используя скопленные деньги, может позволить себе далеко не каждый россиянин. Тем не менее, автомобили нужны, а значит, нужно привлекать для покупки кредитные ресурсы.
Банк «Тинькофф» предлагает масштабную программу по кредитованию покупки автомобиля.
«Тинькофф», как один из самых технологичных банков России, реализовал масштабную программу по внедрению инноваций в автокредитование, например, поможет сделать максимально удобным кредит на машину калькулятор на сайте банка, с помощью которого получатель кредита может предельно точно рассчитать все параметры кредитного договора.
Условия кредита на новое авто в банке «Тинькофф»
Банк «Тинькофф» предлагает своим клиентам купить новый автомобиль в кредит на следующих условиях:
- Сумма кредита наличными — до 3 000 000 рублей;
- Ставка кредитования одна из самых низких в стране — всего 6,9% годовых.
- Срок кредитования — до 5 лет;
- Для получения кредита не потребуются справки о доходах, а также многочисленные поручители. Необходим только паспорт и водительские права. Если эти документы есть, то можно смело подавать онлайн заявку на получение кредита;
- Если клиент, желающий купить автомобиль в кредит, уже пользуется банковской картой «Тинькофф», то решение о выдаче кредита будет принято сразу же и средства будут перечислены на карту. Если же заявитель ещё не является клиентом «Тинькофф», то карта с кредитом будет доставлена курьером на следующий день;
- Все действия по оформлению кредита осуществляются онлайн, без необходимости посещения отделения банка;
- При покупке автомобиля в кредит с помощью банка «Тинькофф» не требуется обязательное оформление КАСКО;
- Чтобы зарегистрировать автомобиль в качестве залога, не нужно никаких бюрократических операций — просто пришлите нам электронную сканированную копию СТС;
- Банк не предъявляет никаких условий к месту покупки автомобиля — вы можете выбрать продавца самостоятельно;
- При покупке автомобиля появляется оформить карту Tinkoff Drive — выгодную банковскую карту, с помощью которой автовладелец может получать многочисленные бонусы за покупку автомобильных товаров, топлива и услуг по обслуживанию автомобиля.
Акционерное общество «Тинькофф Банк»:
ОГРН 1027739642281
г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.
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