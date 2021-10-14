Доступность частных домов в Ростове-на-Дону привлекает многих покупателей недвижимости

14.10.21, Новости

Жизнь в крупном городе часто сопряжена с нервозностью и высоким темпом жизни. Если вы хотите жить в городе-миллионнике в тысяче километрах от Москвы и при этом вести спокойный образ жизни, наслаждаться красотой вида из окна, обратите внимание на возможность приобрести жилье в Ростове-на-Дону.

Преимущества жизни в Ростове-на-Дону:

  • имеет богатую историю, основан императрицей Елизаветой Петровной;
  • город боевой славы;
  • расположен на реке Дон на расстоянии тысяча километров от Москвы;
  • в настоящее время город-миллионник, в котором на почти 350 квадратных километров проживает миллион человек;
  • считается столицей юга России;
  • в городе сконцентрированы промышленные предприятия и штабы управления СКЖД, СКВО;
  • город имеет много рабочих мест, занимает лидирующие места по привлекательности для инвесторов и ведения любого вида бизнеса.

Дом в Ростове-на-Дону подойдет тому, кто хочет жить в крупном городе с развитой инфраструктурой и любоваться красотой Дона

Если вы сейчас подбираете варианты покупки дома, то вашему вниманию много различных предложений. Приобрести свой дом можно в любом из восьми районов города.

8 районов города:

  1. Ворошиловский;
  2. Железнодорожный;
  3. Кировский;
  4. Ленинский;
  5. Октябрьский;
  6. Первомайский;
  7. Пролетарский;
  8. Советский.

Центральный район

Если вы любите активный образ жизни, то вам идеально подойдет жилье в центре города, где в шаговой доступности магазины, кафе, рестораны, различные учебные заведения.

Западный район

Тихий уютный район, удаленный от центра, но с хорошо развитой инфраструктурой. Можно подобрать частный дом возле самого Дона.

Северный район

Много предложений, отлично подходит для семей с детьми.

Во всех районах города можно подобрать одно-, двух-, и даже трехэтажные частные дома, они отличаются площадью и земельным участком, на котором расположены. Есть варианты для семей из трех человек и более семи. Есть красивые многоуровневые коттеджи, выполненные в европейском стиле, и небольшие уютные домики.

Одним из лучших районов местные жители называют Советский. Он лидирует по таким показателям, как безопасность, чистота, отличная работа коммунальщиков, он с развитой инфраструктурой для подрастающего поколения. И покупателей недвижимости радует доступность цен.

Состоятельный человек может рассмотреть интересные предложения по приобретению загородных коттеджей или трехуровневых домов с двумя входами в удивительно красивых местах на берегу Дона, в самом центре города.

Если вы любите теплые зимы и жаркое лето, хотите купаться в реках Дона, то жизнь в частном доме в Ростове-на-Дону — идеальное решение.

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