Решив стать клиентом того или иного кредитного учреждения, ориентируйтесь на то, как долго компания находится на рынке, насколько широка её клиентская база, какие отзывы других пользователей есть о работе, данного кредитного учреждения.

Процентные ставки на услуги кредитного учреждения традиционно выше государственных банковских. Это связано с высокой степенью риска для компании, ведь она выдает кредиты практически «вслепую» без справок о доходах, без залога, обладая минимальной информацией о клиенте. Чтобы обезопасить себя от возможного невозврата денег, приходится нивелировать риск за счет более высоких процентов.

Кредитные карты в России

В зависимости от финансовой организации, которая предлагает кредитные карточки, потребитель получает те или иные преимущества пользования картой. С учётом кредитного лимита карта может быть «обычной», «золотой» или «платиновой».

Основные преимущества, которые получает потребитель, пользуясь кредитной картой, это: возможность оплаты покупок в любом месте и в любое время;

возможность снятия наличных;

возможность автоматической конвертации средств в нужную валюту;

отсутствие необходимости декларирования карточки на таможне.

Услуга кредитная «карта онлайн» — это уникальная возможность получить карту без дополнительных усилий и в самый короткий срок.

В Тинькофф Банке, например, создан кредитный калькулятор. Зайдя на сайт и указав нужный кредит, вы сразу видите всю сумму переплаты. Если указанная цифра вам не подходит, вы можете «поиграть» двумя переменными: временем пользования кредита и суммой заемных средств (как в сторону уменьшения, так и увеличения). Добейтесь тех результатов, которые не будут для вас обременительными.

Где получить кредит с плохой кредитной историей?

Если же кредитная история плохая и ни одно финансовое учреждение не соглашается выдавать новый кредит, придется полностью выполнить свои обязательства перед всеми банками, клиентом которых вы являетесь, и убедиться, что информация об этом передана в БКИ. Затем постепенно, шаг за шагом восстанавливать свою репутацию надежного плательщика. Для этого вам помогут банки рефинансирование кредитов других банков на более выгодных условиях.

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