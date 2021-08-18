Летние распродажи ОКМАТРАС: ортопедическая модель Easy Norma TFK, скидка 27%

Если вы уже длительное время спите на одном и том же матрасе и вам пора улучшить свою кровать, то стоит позаботиться о том, чтобы получить не просто хорошие изделия, но и возможность экономии.

Одной из списка организаций, которые достаточно долго находятся на рынке, является ОКМАТРАС.

Матрасы ортопедические — самое идеальное, что можно сделать для улучшения состояния спины

Ортопедические модели будет правильно приобретать для растущих подростков и маленьких детей. Они обеспечивают равномерную разгрузку мышц и позвоночника и обеспечивают комфорт при лежании. Данный тип изделий может иметь разную жесткость, поэтому их выбирают не только молодые люди, но и старшие, которым требуется спать на мягких изделиях.

Ортопедический вариант, как правило, — более дорогой, чем обычные матрасы, поскольку для пошива используются современные технологии. Во-первых, ортопедические каркасы принято изготавливать из блочных пружин. Во-вторых, в качестве наполнителей применяются материалы, которые приспосабливаются к телосложению. Дополнительная информация доступна в онлайн-магазине http://www.okmatras.ru/

Весь предоставленный ассортимент есть на складе, вы сможете приобрести изделие не только через интернет-магазин, но и в нашем магазине в Москве: ул. Чертановская дом 9 3.

OK-Matras предлагает: ортопедическая модель Easy Norma TFK, скидка 27%

Сегодня OK Матрас предлагает ортопедическую модель Easy Norma TFK с параметрами двуспальной кровати со средней жесткостью. Ортопедические параметры формируются каркасом из металла на независимых пружинных блоках, которые обеспечивают желаемый комфорт во время сна для обоих людей.

Если вдруг вы хотите заказать изделие с другой шириной и высотой, но с такими же параметрами, необходимо связаться со службой поддержки ОКМАТРАС, которая подскажет, как это сделать по выгодной стоимости, а при необходимости поможет найти товар под ваши параметры. Товары со скидками не содержат дефектов. Документы, которые подтверждают происхождение товара, предоставляются по инициативе клиента.

Расчет на сайте проводится доступными методами. Товар передается вместе с гарантийными талонами. Специалисты тщательно упакуют заказы, для того чтобы они не повредились или не испачкались в процессе транспортировки. Стоимость перевозки можно узнать у наших специалистов. На обозначенный вид матрасов производитель и интернет-магазин готовы предложить 1, 5 года гарантии при сохранении гарантийного листа и требуемых условиях эксплуатации.

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