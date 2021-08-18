Критерии для участников тендеров по 44-ФЗ

18.08.21, Полезные советы, Справка

Участие в системе государственных закупок имеет определенные особенности, которые необходимо учитывать перед началом участия на тендерах.

Для начинающих ИП и компаний, которые решили в первый раз участвовать в закупках, рекомендуется обратить внимание на единую контрактную систему из-за относительно низких требований. Условия, которые необходимо выполнить при участии, несложные, что подходит малому и семейному бизнесу. Одно из основных требований — использовать банки по 44 ФЗ Минфин.

Основные требования для участия в госзакупках

Чтобы иметь возможность участвовать в государственных закупках, компания или индивидуальный предприниматель должны соответствовать следующим требованиям:

  • наличие официальной регистрации в России. Вместе с тем требуется отсутствие принадлежности к оффшорным компаниям;
  • отсутствие процесса ликвидации или процесса признания банкротом, запущенных в отношении компании или ИП;
  • при наличии определенного требования в государственном или муниципальном контракте может потребоваться лицензия на ведение одного из видов предпринимательской деятельности, членство в СРО;
  • отсутствие у предпринимателя правонарушений административного характера, из-за совершения которых он временно отстранен от предпринимательской деятельности;
  • у ИП или компании, участвующей в торгах на контракт, нет долга по налогам, обязательным взносам;
  • руководство или главный бухгалтер не были осуждены за преступления экономического, коррупционного характера;
  • отсутствие аффилированности и конфликта интересов с заказчиком контракта;
  • отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, если это оговорено в условиях закупки;
  • наличие исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, если его необходимо будет передать заказчику по контракту;
  • отсутствие ограничений, установленных федеральным законом.

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