Брендовые куртки любого размера из США доставит US Mall

Порой при желании приобрести брендовую вещь на размер больше 28-го возникает проблема поиска или цены. Не часто поставщики качественной одежды уделяют внимание большим размерам. А выглядеть стильно и носить качественные вещи хочется всем. Особенно это касается верхней одежды.

В Америке с этим вопросом дела обстоят намного лучше — там купить женскую куртку большого размера известного бренда не составит сложности. Достаточно прийти в любой онлайн- или оффлайн-магазин. USMall.ru решил подарить такую возможность и россиянам и россиянкам. Дилер поставляет качественные оригинальные вещи среднего ценового диапазона всего за 10–20 дней. Подготовьтесь к холодам заранее: выберите идеальную куртку в нужном вам размере — и она приедет к вам из США в нужное время.

Теперь поговорим о магазине подробнее: его ценах, условиях доставки, оплаты, выборе, гарантиях, возможности возврата и обмена. US Mall ориентируется на вещи средней ценовой категории. Это первый американский маркетплейс в России, в котором можно найти одежду и обувь тех же брендов дешевле, чем на полках магазинов, действующих в российских городах. US Mall поставляет продукцию прямо из американских магазинов. У него налаженная система отправок, поэтому вы не переплачиваете посредникам, и доставка до пункта самовывоза осуществляется бесплатно. Там вы найдете женские куртки больших размеров стоимостью от 10 до 15 тыс. рублей. Основный приоритеты маркетплейса — предложить клиентам максимально низкие цены и быстрые сроки доставки.

Вернуть товар можно, только если он не попадает под особые категории, которые не принимаются обратно: это косметика, нижнее белье, купальники, часы и очки. Если же ваш товар подлежит возврату, магазин полностью вернет вам деньги. В отличии от доставки, процедура возврата проходит несколько дольше — 30–45 календарных дней. Деньги вернутся вам на карту только после того, как вещь будет возвращена обратно в американский магазин. Она должна быть в идеальном состоянии, не ношенная, не стиранная, в оригинальной упаковке. Подробные инструкции для возврата, заказа и т. д. вы найдете на сайте USMall.ru.

Последний момент, который стоит обсудить, — это подбор размера. В данном маркетплейсе правильно подобрать куртки для полных женщин не составит никакого труда. Обычно американские размерные сетки достаточно точные, и, правильно измерив свои объемы и сравнив их с указанными параметрами имеющихся размеров, вы без проблем подберете тот, который подойдет вам. Но если у вас возникнет какой-либо вопрос относительно товара, вы можете задать его в чате, который можно открыть на сайте. Также есть возможность подписаться на новости магазина, оставив свою электронную почту. Таким образом вы будете получать оповещения об обновлении товара или появлении того, что вам нужно.

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