Особенности и преимущества газоблоков «Стоунлайт»

Газоблок «Стоунлайт» — это пористый материал на основе бетона, обладающий сферическими ячейками по всей структуре.

Они заполнены воздухом и взаимодействуют друг с другом. Основным сырьем для изготовления газобетона является цемент, образователи пор и кварцевый песок. Допускается наличие в составе отходов промышленности (шлак и зола), извести и гипса.

Отличительные особенности газобетона

В отличие от многих других материалов, газобетон не теряет своих эксплуатационных качеств со временем и даже становится прочнее. Его можно строгать и пилить любыми стальными приспособлениями, забивать гвозди и скобы, делать отверстия и проводить прочие манипуляции без риска разрушить поверхность.

Газобетон «Стоунлайт» — https://activen.com.ua/produkciya/klad/gazob_sto/ пользуется спросом из-за ряда отличительных качеств: точные геометрические формы;

устойчивость к возгораниям из-за наличия в составе минеральных частиц;

влагостойкость и надежная защита от гниения;

морозостойкость;

высокая прочность и повышенные теплоизоляционные характеристики;

относительно небольшой вес;

удобство в применении.

Виды газоблоков

В продаже доступны несколько разновидностей газоблоков. В зависимости от конфигурации, они разделены на группы:

Гладкие образцы. Разработаны для строительства несущих стен толщиной до 20 см и перегородок до 10 см. Востребованы для коммерческих и частных строительных работ при возведении монолитно-каркасных сооружений, коттеджей, дач и бань;

Разработаны для строительства несущих стен толщиной до 20 см и перегородок до 10 см. Востребованы для коммерческих и частных строительных работ при возведении монолитно-каркасных сооружений, коттеджей, дач и бань; Материал с системой «паз-гребень». Отличается наличием специальных захватных карманов, упрощающих монтаж, транспортировку и кладку. При строительстве наружных и опорных элементов подобная система гарантирует максимально плотное соединение и защиту от появления «мостиков холода»;

Отличается наличием специальных захватных карманов, упрощающих монтаж, транспортировку и кладку. При строительстве наружных и опорных элементов подобная система гарантирует максимально плотное соединение и защиту от появления «мостиков холода»; Перегородочные конструкции. Являются незаменимым решением для обустройства несущих конструкций, межквартирных и межкомнатных перегородок. В некоторых случаях перегородочные газоблоки применяются в качестве теплоизоляции. Подобный тип газобетона существенно экономит объем постройки и обеспечивает улучшенную шумоизоляцию;

Являются незаменимым решением для обустройства несущих конструкций, межквартирных и межкомнатных перегородок. В некоторых случаях перегородочные газоблоки применяются в качестве теплоизоляции. Подобный тип газобетона существенно экономит объем постройки и обеспечивает улучшенную шумоизоляцию; Лотковый газобетон. Востребован при обустройстве монолитного пояса жесткости или монолитных балок и перемычек несъемной опалубки. Часто применяется в качестве опоры под перекрытия, стропила, мауэрлаты и компоненты дверных проемов.

Обилие моделей газоблоков с разными размерами и характеристиками позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретные задачи.

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