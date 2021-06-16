Виды кондиционеров и их особенности

Летний зной всегда мотивирует людей задуматься об установке кондиционера. Этот агрегат стал обычным явлением во многих квартирах. Очень удобное оборудование хорошо освежает воздух, а при сложной конструкции даже очищает его от пыли.

Одна из проблем, которая возникает перед потребителем – это вопрос, какой кондиционер выбрать, что лучше всего подойдет для дома или квартиры.

Особенности колонных кондиционеров

Оборудование этого типа идеально подходит для больших помещений. Уже само название колонные кондиционеры, говорит об их внешнем виде, который напоминает колонну. Прежде чем приобретать такой агрегат, нужно обратить внимание на некоторые особенности:

при их монтаже не требуется реконструкции площади, где будет стоять оборудование;

больший выбор сплит-систем, благодаря этому кондиционер впишется в любой дизайн квартиры;

благодаря мощному потоку воздуха температура в больших помещениях, распределяется равномерно;

оборудование имеет простое управление и идеально подойдет для таких помещений, как торговый центр, зал для пресс-конференций, концертная площадка, учебные заведения, поликлиники и т. д.

Еще одним популярным видом оборудования являются напольно-потолочные кондиционеры.

Особенности напольно-потолочных кондиционеров

Напольно-потолочные кондиционеры есть практически в каждой квартире. Это удобное оборудование и одна из самых важных характеристик такого агрегата – это возможность исключить прямое направление холодного воздуха на человека.

Потолочные и напольные кондиционеры идеально вписываются в любой дизайн интерьера квартиры. Они занимают немного места и практически незаметны.

Потребитель выбирает это оборудование, в основном, обращая внимание на следующие особенности: охлажденный воздух распределяется равномерно под произвольным углом;

бесшумность;

простой монтаж на потолке или полу;

длительный срок эксплуатации и безопасность;

такие функции, как ионизация, сушка и охлаждение.

У напольных и потолочных кондиционеров есть некоторое отличие в подаче воздуха в помещение. Потолочный кондиционер подает охлажденный воздух вдоль потолка, который затем опускается вниз, что дает ощущение прохлады во всем помещении. Агрегаты, которые устанавливаются над полом, подают воздух вверх, вдоль стены. Этот метод полностью исключает появление сквозняков в помещении.

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