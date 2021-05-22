Обустраиваем ванную комнату

Ванная комната в квартире – это не только место для гигиенических процедур. При правильном подходе к ремонту и оформлению ванное помещение станет территорией релакса, полноценного отдыха и приятного времяпрепровождения.

Изначально может показаться, что самостоятельно произвести полноценный ремонт очень сложно, но при наличии современных качественных стройматериалов, сантехники и различных аксессуаров сделать это по силам каждому, а поможет в этом интернет-магазин Aliradar.com (https://aliradar.com/category/100006479-santehnika).

С чего начать

Необходимо уделить внимание полу. Для его благоустройства используются следующие материалы:

самоклеющиеся непромокаемые покрытия. Недорогой, простой в использовании материал с очень разнообразной гаммой рисунков;

различная декоративная керамическая плитка. Вариант более сложный при укладке, но с более высокими эстетическими качествами. Главное условие – плитка не должна быть скользкой;

натуральный камень. Это самый дорогой, но и самый экологичный материал.

Хорошо, если в ванной будут устроены теплые полы. Очень удобно, что все эти материалы можно приобрести, не выходя из дома, в интернет-магазине.

Стены

Стенам стоит уделить особое внимание, так как они больше всего подвержены прямому воздействию влаги. Для их отделки применяются такие материалы:

разнообразные водонепроницаемые обои на клеевой основе. Бюджетный, но вполне рабочий, простой в применении вариант;

различные водонепрницаемые самоклеющиеся 3-D панели под камень, дерево, кирпич и другие природные материалы. Очень легко наклеивается, вполне практичный в использовании материал;

традиционная декоративная плитка. Это красиво, но требует профессиональных навыков при укладке.

Потолок

При выборе материалов для потолка следует учесть, что они тоже должны быть не подвержены воздействию влаги и пара. Это могут быть и какие-то зеркальные конструкции, декоративная плитка и другое.

Сантехника

При обустройстве ванной комнаты очень многие устанавливают душевые кабины. Это очень правильное решение. Ведь не всегда есть время принять ванну, а душ всегда удобен. Регулируя напор и температуру, можно получить отличный массаж всего тела, а контрастный душ подарит заряд бодрости на целый день. Современные производители предлагают кабины с массой дополнительных опций: можно слушать любимую музыку, включить красивую успокаивающую подсветку, устанавливать различные режимы подачи воды. Конфигурации душевых леек позволяют, например, создать эффект дождя. Неплохо приобрести фильтр, наполненный сменными минерализованными керамическими шариками, которые не только очищают воду, но и насыщают ее отрицательными ионами.

Необходимо уделить внимание и смесителям, выбор которых очень богат. Можно подобрать ретро-комплект или? наоборот, ультрасовременный. В интернет-магазинах можно найти варианты на любой вкус.

Благодаря современным материалам и сантехнике красиво обустроить ванную комнату не составит никакого труда

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